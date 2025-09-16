Почему Запад медлит с новым пакетом санкций против РФ - ответ Егора Чернева

Егор Чернев. Фото: Facebook Егора Чернева

США и ЕС затягивают введение новых санкций против России и ее партнеров. Это связано со страхом стран перед глобальной рецессией.

Об этом заявил заместитель председателя парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев в комментарии журналистке Галине Остаповец Новини.LIVE.

По его словам, западные партнеры Украины осознают, что введение вторичных санкций, в частности против Китая или Индии, может вызвать зеркальные шаги в ответ, что поставит под угрозу стабильность мировой экономики.

В то же время нардеп подчеркнул, что именно действия Кремля подталкивают к необходимости новых ограничений.

"Путин сделал все, чтобы такое решение было принято. Он уже показал, что не хочет мира и готов не только бомбить Киев и другие гражданские города, но и атаковать беспилотниками территорию Польши. Но, к сожалению, наши партнеры медлят с принятием решений", — отметил Чернев.

Отдельно он обратил внимание на слабость европейских оборонных структур, подчеркнув, что без ощущения собственной способности дать отпор агрессору страны ЕС и в дальнейшем будут избегать решительных шагов в ответ на провокации России.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский отметил необходимость усиления санкций и тарифной политики, которая станет сигналом для мира и аргументом в пользу мира.

В Конгрессе США тем временем заявили, что будут призывать коллег привязать законопроект о строгих санкциях против России к обязательному для принятия законопроекту о финансировании работы федерального правительства.