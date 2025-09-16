Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоПсихологияВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionШтабВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Нардеп объяснил, почему Запад медлит с новыми санкциями против РФ

Нардеп объяснил, почему Запад медлит с новыми санкциями против РФ

Ua ru
Дата публикации 16 сентября 2025 23:49
Почему Запад медлит с новым пакетом санкций против РФ - ответ Егора Чернева
Егор Чернев. Фото: Facebook Егора Чернева

США и ЕС затягивают введение новых санкций против России и ее партнеров. Это связано со страхом стран перед глобальной рецессией.

Об этом заявил заместитель председателя парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев в комментарии журналистке Галине Остаповец Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Запад медлит с новым пакетом санкций против РФ

По его словам, западные партнеры Украины осознают, что введение вторичных санкций, в частности против Китая или Индии, может вызвать зеркальные шаги в ответ, что поставит под угрозу стабильность мировой экономики.

В то же время нардеп подчеркнул, что именно действия Кремля подталкивают к необходимости новых ограничений.

"Путин сделал все, чтобы такое решение было принято. Он уже показал, что не хочет мира и готов не только бомбить Киев и другие гражданские города, но и атаковать беспилотниками территорию Польши. Но, к сожалению, наши партнеры медлят с принятием решений", — отметил Чернев.

Отдельно он обратил внимание на слабость европейских оборонных структур, подчеркнув, что без ощущения собственной способности дать отпор агрессору страны ЕС и в дальнейшем будут избегать решительных шагов в ответ на провокации России.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский отметил необходимость усиления санкций и тарифной политики, которая станет сигналом для мира и аргументом в пользу мира.

В Конгрессе США тем временем заявили, что будут призывать коллег привязать законопроект о строгих санкциях против России к обязательному для принятия законопроекту о финансировании работы федерального правительства.

санкции против России США санкции ЕС война в Украине
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации