Еврокомиссия одобрила новый пакет санкций против России

Заседание Европейской комиссии. Иллюстративное фото: Reuters

В пятницу, 19 сентября, Еврокомиссия одобрила 19-й пакет санкций против России. Новый пакет санкций будет направлен против криптовалют, энергетики и банков.

Об этом во время брифинга сообщила пресс-секретарь Европейской комиссии Паула Пиньо, информирует The Guardian.

Реклама

Читайте также:

Еврокомиссия одобрила новый пакет санкций против РФ — детали

В пятницу, 19 сентября, Европейская комиссия одобрила 19-й пакет санкций против России. Ожидается, что Еврокомиссия анонсирует новый санкционный пакет сегодня после обеда.

По словам пресс-секретаря Еврокомиссии Паулы Пиньо, новый пакет санкций против России будет направлен против криптовалют, банков и энергетики.

Отмечается, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас представят подробности нового санкционного пакета в пресс-релизе, который будет опубликован позже сегодня, 19 сентября.

Недавно заместитель председателя парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев объяснил, почему США и ЕС затягивают введение новых санкций против России.

Ранее мы информировали, что Президент Украины Владимир Зеленский отметил необходимость усиления санкций и тарифной политики.