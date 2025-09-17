Видео
Главная Новости дня Глава ЕК обсудила с Трампом санкции против РФ — что известно

Глава ЕК обсудила с Трампом санкции против РФ — что известно

Ua ru
Дата публикации 17 сентября 2025 05:15
Урсула фон дер Ляйен обсудила Трампом усиление экономического давления на Россию
Президент США Дональд Трамп пожимает руку президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудила с президентом США Дональдом Трампом по экономическому давлению на РФ. Она анонсировала, что ЕК предложит ускорить постепенный отказ от нефти РФ. 

Соответствующее сообщение фон дер Ляйен опубликовала в соцсети Х, вечером 16 сентября.

Читайте также:

Что известно о разговоре главы ЕК и Трампа

"Я имела хороший разговор с Дональдом Трампом об укреплении наших совместных усилий по усилению экономического давления на Россию с помощью дополнительных мер", — сказала фон дер Ляйен.

Она анонсировала, что вскоре Еврокомиссия представит 19-й пакет санкций, который будет направлен против криптовалют, банков и энергетики.

"Военная экономика России, которая поддерживается доходами от ископаемого топлива, финансирует кровопролитие в Украине. Чтобы положить этому конец, Комиссия предложит ускорить постепенный отказ от импорта нефти из России", — резюмировала глава ЕК.

Напомним, недавно Трамп заявил, что готов ввести жесткие санкции против России. Однако отметил, что для этого Европа должна прекратить покупать российскую нефть и ввести ограничения против Китая.

Также на днях глава ОП Андрей Ермак сообщил, что США ввели новые ограничения против компаний, которые помогали России обходить санкции.

Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
