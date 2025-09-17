Відео
Головна Новини дня Глава ЄК обговорила з Трампом санкції проти РФ — що відомо

Глава ЄК обговорила з Трампом санкції проти РФ — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 17 вересня 2025 05:15
Урсула фон дер Ляєн обговорила Трампом посилення економічного тиску на Росію
Президент США Дональд Трамп потискає руку президенту Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн обговорила із президентом США Дональдом Трампом щодо економічного тиску на РФ. Вона анонсувала, що ЄК запропонує пришвидшити поступову відмову від нафти РФ.

Відповідний допис фон дер Ляєн опублікувала у соцмережі Х, ввечері 16 вересня.

Читайте також:

Що відомо про розмову глави ЄК і Трампа

"Я мала хорошу розмову з Дональдом Трампом про зміцнення наших спільних зусиль щодо посилення економічного тиску на Росію за допомогою додаткових заходів", — сказала фон дер Ляєн.

Вона анонсувала, що незабаром Єврокомісія представитись 19-й пакет санкцій, який буде спрямований проти криптовалют, банків та енергетики.

"Воєнна економіка Росії, яка підтримується доходами від викопного палива, фінансує кровопролиття в Україні. Щоб покласти цьому край, Комісія запропонує пришвидшити поступову відмову від імпорту нафти з Росії", — резюмувала глава ЄК.

Нагадаємо, нещодавно Трамп заявив, що готовий ввести жорсткі санкції проти Росії. Однак зазначив, що для цього Європа має припинити купувати російську нафту та ввести обмеження проти Китаю.

Також днями глава ОП Андрій Єрмак повідомив, що США запровадили нові обмеження проти компаній, які допомагали Росії обходити санкції.

Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
