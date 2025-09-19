Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Еврокомиссия представила 19-й пакет санкций против РФ — детали

Еврокомиссия представила 19-й пакет санкций против РФ — детали

Ua ru
Дата публикации 19 сентября 2025 16:07
Новый 19-й пакет санкций против РФ — что включает
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: Reuters

В пятницу, 19 сентября, Европейская комиссия представила 19-й пакет санкций против России. В новый санкционный пакет вошли ограничения, в частности, в отношении теневого флота РФ и криптовалюты.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Новый 19-й пакет санкций против РФ — какие ограничения содержит

Сегодня, 19 сентября, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава внешней политики ЕС Кая Каллас представили новый 19-й пакет санкций против России.

Новый пакет санкций против России содержит следующие ограничения:

  • ограничения для 118 судов теневого флота России;
  • ограничения в отношении криптовалютных платформ, которые помогают РФ обходить санкции;
  • запрет на все транзакции с энергетическими гигантами "Роснефть" и "Газпронафта";
  • санкции против нефтеперерабатывающих заводов, нефтетрейдеров, нефтехимических компаний в третьих странах, включая Китай;
  • ограничения против 45 компаний в РФ и других странах, которые помогают российскому ВПК;
  • дополнительные санкции против банков в России и третьих стран, чтобы усилить борьбу с обходом санкций.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак отметил, что ЕС готовит 19-й пакет санкций против России и по его данным, там есть следующие предложения:

  • запрет импорта российского сжиженного газа;
  • ограничения для криптоплатформ и транзакций в криптовалюте;
  • запрет использования российской платежной системы "Мир".

"Важно ограничивать импорт российских энергоресурсов — это важно", — подчеркнул Ермак.

Єрмак санкції
Скриншот сообщения Ермака/Telegram

Ранее мы информировали, почему Европейская комиссия решила ударить по криптоплатформам России.

Также мы сообщали, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поговорила с президентом США Дональдом Трампом об экономическом давлении на Россию.

санкции против России санкции Еврокомиссия Урсула фон дер Ляйен война в Украине ограничения
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации