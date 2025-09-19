Новый 19-й пакет санкций против РФ — что включает

Еврокомиссия представила 19-й пакет санкций против РФ — детали
В пятницу, 19 сентября, Европейская комиссия представила 19-й пакет санкций против России. В новый санкционный пакет вошли ограничения, в частности, в отношении теневого флота РФ и криптовалюты.
Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в Telegram.
Новый 19-й пакет санкций против РФ — какие ограничения содержит
Сегодня, 19 сентября, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава внешней политики ЕС Кая Каллас представили новый 19-й пакет санкций против России.
Новый пакет санкций против России содержит следующие ограничения:
- ограничения для 118 судов теневого флота России;
- ограничения в отношении криптовалютных платформ, которые помогают РФ обходить санкции;
- запрет на все транзакции с энергетическими гигантами "Роснефть" и "Газпронафта";
- санкции против нефтеперерабатывающих заводов, нефтетрейдеров, нефтехимических компаний в третьих странах, включая Китай;
- ограничения против 45 компаний в РФ и других странах, которые помогают российскому ВПК;
- дополнительные санкции против банков в России и третьих стран, чтобы усилить борьбу с обходом санкций.
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак отметил, что ЕС готовит 19-й пакет санкций против России и по его данным, там есть следующие предложения:
- запрет импорта российского сжиженного газа;
- ограничения для криптоплатформ и транзакций в криптовалюте;
- запрет использования российской платежной системы "Мир".
"Важно ограничивать импорт российских энергоресурсов — это важно", — подчеркнул Ермак.
