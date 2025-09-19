Новый 19-й пакет санкций против РФ — что включает

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: Reuters

В пятницу, 19 сентября, Европейская комиссия представила 19-й пакет санкций против России. В новый санкционный пакет вошли ограничения, в частности, в отношении теневого флота РФ и криптовалюты.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Новый 19-й пакет санкций против РФ — какие ограничения содержит

Сегодня, 19 сентября, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава внешней политики ЕС Кая Каллас представили новый 19-й пакет санкций против России.

Новый пакет санкций против России содержит следующие ограничения:

ограничения для 118 судов теневого флота России;

ограничения в отношении криптовалютных платформ, которые помогают РФ обходить санкции;

запрет на все транзакции с энергетическими гигантами "Роснефть" и "Газпронафта";

санкции против нефтеперерабатывающих заводов, нефтетрейдеров, нефтехимических компаний в третьих странах, включая Китай;

ограничения против 45 компаний в РФ и других странах, которые помогают российскому ВПК;

дополнительные санкции против банков в России и третьих стран, чтобы усилить борьбу с обходом санкций.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак отметил, что ЕС готовит 19-й пакет санкций против России и по его данным, там есть следующие предложения:

запрет импорта российского сжиженного газа;

ограничения для криптоплатформ и транзакций в криптовалюте;

запрет использования российской платежной системы "Мир".

"Важно ограничивать импорт российских энергоресурсов — это важно", — подчеркнул Ермак.

Скриншот сообщения Ермака/Telegram

Ранее мы информировали, почему Европейская комиссия решила ударить по криптоплатформам России.

Также мы сообщали, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поговорила с президентом США Дональдом Трампом об экономическом давлении на Россию.