Словаччина блокує 19-й пакет санкцій проти РФ

Словаччина не підтримала 19-й санкційний пакет проти Росії, які планує запровадити Європейський Союз. Таким чином його ухвалення поки що заблоковане.

Про це повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у п’ятницю, 26 вересня.

Посли ЄС сьогодні вперше обговорили 19-й пакет санкцій проти РФ — що відомо

Зазначається, що посли країн-членів Євросоюзу сьогодні вперше обговорили пакет санкцій. Проте Словаччина заявила, що блокуватиме його.

"Посли ЄС сьогодні вперше обговорили пакет санкцій проти Росії. Ймовірно, зеленого світла не буде напередодні самітів у Копенгагені наступного тижня. Словаччина блокує поки що", — написав Йозвяк.

Нагадаємо, що до 19-го пакета санкцій увійшли обмеження для 118 суден тіньового флоту РФ та щодо криптовалюти.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн пояснила, чому важливо запровадити обмеження проти криптоплатформ РФ.