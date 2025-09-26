Відео
Відео

ЄС не може ухвалити 19-й пакет санкцій проти РФ — хто блокує

Дата публікації: 26 вересня 2025 16:50
Словаччина блокує 19-й пакет санкцій проти РФ
Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Фото: Reuters

Словаччина не підтримала 19-й санкційний пакет проти Росії, які планує запровадити Європейський Союз. Таким чином його ухвалення поки що заблоковане.

Про це повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у п’ятницю, 26 вересня.

рікард
Допис Рікарда Йозвяка. Фото: скриншот

Посли ЄС сьогодні вперше обговорили 19-й пакет санкцій проти РФ — що відомо

Зазначається, що посли країн-членів Євросоюзу сьогодні вперше обговорили пакет санкцій. Проте Словаччина заявила, що блокуватиме його.

"Посли ЄС сьогодні вперше обговорили пакет санкцій проти Росії. Ймовірно, зеленого світла не буде напередодні самітів у Копенгагені наступного тижня. Словаччина блокує поки що", — написав Йозвяк.

Нагадаємо, що до 19-го пакета санкцій увійшли обмеження для 118 суден тіньового флоту РФ та щодо криптовалюти.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн пояснила, чому важливо запровадити обмеження проти криптоплатформ РФ.

санкції проти Росії Європейський союз санкції Словаччина війна в Україні
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
