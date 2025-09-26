Словаччина блокує 19-й пакет санкцій проти РФ

ЄС не може ухвалити 19-й пакет санкцій проти РФ — хто блокує
Словаччина не підтримала 19-й санкційний пакет проти Росії, які планує запровадити Європейський Союз. Таким чином його ухвалення поки що заблоковане.
Про це повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у п’ятницю, 26 вересня.
Посли ЄС сьогодні вперше обговорили 19-й пакет санкцій проти РФ — що відомо
Зазначається, що посли країн-членів Євросоюзу сьогодні вперше обговорили пакет санкцій. Проте Словаччина заявила, що блокуватиме його.
"Посли ЄС сьогодні вперше обговорили пакет санкцій проти Росії. Ймовірно, зеленого світла не буде напередодні самітів у Копенгагені наступного тижня. Словаччина блокує поки що", — написав Йозвяк.
Нагадаємо, що до 19-го пакета санкцій увійшли обмеження для 118 суден тіньового флоту РФ та щодо криптовалюти.
Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн пояснила, чому важливо запровадити обмеження проти криптоплатформ РФ.
