Главная Новости дня Зеленский объявил о новом шаге в сотрудничестве с Нидерландами

Зеленский объявил о новом шаге в сотрудничестве с Нидерландами

Ua ru
Дата публикации 10 октября 2025 19:55
Украина и Нидерланды подписали меморандум о совместном производстве дронов
Владимир Зеленский и Рубен Брекельманс. Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о новом важном шаге в сотрудничестве Украины и Нидерландов в сфере обороны. В пятницу, 10 октября, обе страны подписали меморандум о совместном производстве дронов, что стало одним из перспективных направлений двустороннего сотрудничества.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

Читайте также:

Украина и Нидерланды подписали меморандум

Зеленский поблагодарил правительство и премьер-министра Нидерландов, а также весь народ страны за поддержку Украины. По его словам, с начала полномасштабной войны помощь со стороны Нидерландов уже достигла 9 миллиардов долларов.

"Спасибо правительству, Премьер-министру, всему народу Нидерландов за поддержку Украины. С начала полномасштабной войны она достигла уже 9 млрд долл. Благодарен и за вклад в рамках инициативы PURL — около 600 млн долл. Поддержка этой инициативы дает сигналы и пример другим партнерам", — написал он.

Во время встречи с министром обороны Нидерландов Рубеном Брекельмансом стороны обсудили развитие совместного производства дронов и дальнейшую реализацию инициативы PURL. Зеленский отметил ценность такого сотрудничества и поблагодарил за усилия, направленные на поддержку украинского народа.

Напомним, на днях премьер Нидерландов Дик Схоф посетил Киев. Вместе с представителями КГВА воочию убедился в разрушительных последствиях агрессии РФ.

А также Схоф сделал официальное заявление о позиции Нидерландов относительно вступления Украины в Евросоюз.

Владимир Зеленский Нидерланды оборонная сфера война в Украине сотрудничество
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
