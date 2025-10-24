Відео
Головна Новини дня Розпочалося засідання "Коаліції охочих" — головні теми

Розпочалося засідання "Коаліції охочих" — головні теми

Ua ru
Дата публікації: 24 жовтня 2025 18:40
Оновлено: 19:01
Коаліція охочих 24 жовтня — головні теми обговорення
Засідання "Коаліції охочих". Фото: Henry Nicholls/Pool via REUTERS

У Лондоні 24 жовтня розпочалося засідання "Коаліції охочих", де лідери ухвалять порядок дій на наступні два місяці. Окрема увага приділена тиску на російського диктатора Володимира Путіна, аби він сів за стіл переговорів.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE

Що обговорять на засіданні "Коаліції охочих"

Відомо, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стермер заявив під час відкриття засідання "Коаліції охочих", що хотів би, аби лідери ухвалили порядок дій на наступні два місяці. Так, лідери мають домовитися про:

  • способи усунення російської нафти та газу зі світового ринку;
  • розблокування мільярдів фінансування за рахунок російських активів для військової допомоги Києву;
  • посилення ППО та енергетичної підтримки України;
  • продовження військового тиску на Росію шляхом передачі Україні засобів дальнього радіуса дії;
  • продовження роботи над розробкою майбутніх гарантій безпеки для України.

На засіданні "Коаліції охочих" в Лондоні особисто присутні президент України Володимир Зеленський, прем’єр Великої Британії Кір Стармер, прем’єрка Данії Метте Фредеріксен, прем’єр Нідерландів Дік Шуф і генсек НАТО Марк Рютте. Решта лідерів беруть участь в онлайн-режимі.

Нагадаємо, Володимир Зеленський 24 жовтня прибув до Британії. Там він зустрівся з королем Чарльзом ІІІ та Кіром Стармером. 

Під час розмови з прем'єром український лідер розповів, що Путін хоче влаштувати гуманітарну катастрофу

санкції володимир путін війна в Україні Кір Стармер Коаліція охочих
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
