Коаліція охочих 24 жовтня — головні теми обговорення

У Лондоні 24 жовтня розпочалося засідання "Коаліції охочих", де лідери ухвалять порядок дій на наступні два місяці. Окрема увага приділена тиску на російського диктатора Володимира Путіна, аби він сів за стіл переговорів.

Що обговорять на засіданні "Коаліції охочих"

Відомо, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стермер заявив під час відкриття засідання "Коаліції охочих", що хотів би, аби лідери ухвалили порядок дій на наступні два місяці. Так, лідери мають домовитися про:

способи усунення російської нафти та газу зі світового ринку;

розблокування мільярдів фінансування за рахунок російських активів для військової допомоги Києву;

посилення ППО та енергетичної підтримки України;

продовження військового тиску на Росію шляхом передачі Україні засобів дальнього радіуса дії;

продовження роботи над розробкою майбутніх гарантій безпеки для України.

На засіданні "Коаліції охочих" в Лондоні особисто присутні президент України Володимир Зеленський, прем’єр Великої Британії Кір Стармер, прем’єрка Данії Метте Фредеріксен, прем’єр Нідерландів Дік Шуф і генсек НАТО Марк Рютте. Решта лідерів беруть участь в онлайн-режимі.

Нагадаємо, Володимир Зеленський 24 жовтня прибув до Британії. Там він зустрівся з королем Чарльзом ІІІ та Кіром Стармером.

Під час розмови з прем'єром український лідер розповів, що Путін хоче влаштувати гуманітарну катастрофу.