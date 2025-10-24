Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Началось заседание "Коалиции желающих" — главные темы

Началось заседание "Коалиции желающих" — главные темы

Ua ru
Дата публикации 24 октября 2025 18:40
обновлено: 19:01
Коалиция желающих 24 октября — главные темы обсуждения
Заседание "Коалиции желающих". Фото: Henry Nicholls/Pool via REUTERS

В Лондоне 24 октября началось заседание "Коалиции желающих", где лидеры примут порядок действий на следующие два месяца. Отдельное внимание уделено давлению на российского диктатора Владимира Путина, чтобы он сел за стол переговоров.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Что обсудят на заседании "Коалиции желающих"

Известно, что премьер-министр Великобритании Кир Стермер заявил во время открытия заседания "Коалиции желающих", что хотел бы, чтобы лидеры приняли порядок действий на следующие два месяца. Так, лидеры должны договориться о:

  • способах устранения российской нефти и газа с мирового рынка;
  • разблокировании миллиардов финансирования за счет российских активов для военной помощи Киеву;
  • усилении ПВО и энергетической поддержки Украины;
  • продолжении военного давления на Россию путем передачи Украине средств дальнего радиуса действия;
  • продолжении работы над разработкой будущих гарантий безопасности для Украины.

На заседании Коалиции желающих в Лондоне лично присутствуют президент Украины Владимир Зеленский, премьер Великобритании Кир Стармер, премьер Дании Метте Фредериксен, премьер Нидерландов Дик Шуф и генсек НАТО Марк Рютте. Остальные лидеры участвуют в онлайн режиме.

Напомним, Владимир Зеленский 24 октября прибыл в Британию. Там он встретился с королем Чарльзом III и Киром Стармером.

Во время разговора с премьером украинский лидер рассказал, что Путин хочет устроить гуманитарную катастрофу.

санкции владимир путин война в Украине Кир Стармер Коалиция желающих
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации