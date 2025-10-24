Коалиция желающих 24 октября — главные темы обсуждения

Заседание "Коалиции желающих". Фото: Henry Nicholls/Pool via REUTERS

В Лондоне 24 октября началось заседание "Коалиции желающих", где лидеры примут порядок действий на следующие два месяца. Отдельное внимание уделено давлению на российского диктатора Владимира Путина, чтобы он сел за стол переговоров.

Что обсудят на заседании "Коалиции желающих"

Известно, что премьер-министр Великобритании Кир Стермер заявил во время открытия заседания "Коалиции желающих", что хотел бы, чтобы лидеры приняли порядок действий на следующие два месяца. Так, лидеры должны договориться о:

способах устранения российской нефти и газа с мирового рынка;

разблокировании миллиардов финансирования за счет российских активов для военной помощи Киеву;

усилении ПВО и энергетической поддержки Украины;

продолжении военного давления на Россию путем передачи Украине средств дальнего радиуса действия;

продолжении работы над разработкой будущих гарантий безопасности для Украины.

На заседании Коалиции желающих в Лондоне лично присутствуют президент Украины Владимир Зеленский, премьер Великобритании Кир Стармер, премьер Дании Метте Фредериксен, премьер Нидерландов Дик Шуф и генсек НАТО Марк Рютте. Остальные лидеры участвуют в онлайн режиме.

Напомним, Владимир Зеленский 24 октября прибыл в Британию. Там он встретился с королем Чарльзом III и Киром Стармером.

Во время разговора с премьером украинский лидер рассказал, что Путин хочет устроить гуманитарную катастрофу.