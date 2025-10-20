Зеленский поедет в Лондон на переговоры Коалиции желающих

Зеленский поедет в Лондон на "Коалицию желающих", — СМИ
На этой неделе украинский лидер Владимир Зеленский посетит Лондон. Известно, что там состоятся переговоры "Коалиции желающих".
Об этом сообщает SkyNews со ссылкой на источник, знакомый с этим вопросом, в понедельник, 20 октября.
Зеленский поедет в Лондон
Ранее лидер Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что в пятницу, 24 октября, в Лондоне состоится "Коалиция желающих".
Источник, знакомый с этим вопросом, сообщил, что Зеленский прибудет на переговоры на этой неделе.
Цель "Коалиции желающих" — объединить страны для поддержки мирного соглашения в Украине.
Напомним, 20 октября Зеленский обсудил с премьер-министром Дании Метте Фредериксен оборонное сотрудничество и активность в дипломатии.
Также сегодня глава государства провел заседание Ставки. Среди основных тем была энергосистема и сфера газа.
