Главная Новости дня Зеленский поедет в Лондон на "Коалицию желающих", — СМИ

Зеленский поедет в Лондон на "Коалицию желающих", — СМИ

Ua ru
Дата публикации 20 октября 2025 18:57
обновлено: 19:16
Зеленский поедет в Лондон на переговоры Коалиции желающих
Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS

На этой неделе украинский лидер Владимир Зеленский посетит Лондон. Известно, что там состоятся переговоры "Коалиции желающих".

Об этом сообщает SkyNews со ссылкой на источник, знакомый с этим вопросом, в понедельник, 20 октября.

Читайте также:

Зеленский поедет в Лондон

Ранее лидер Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что в пятницу, 24 октября, в Лондоне состоится "Коалиция желающих".

Источник, знакомый с этим вопросом, сообщил, что Зеленский прибудет на переговоры на этой неделе.

Цель "Коалиции желающих" — объединить страны для поддержки мирного соглашения в Украине.

Напомним, 20 октября Зеленский обсудил с премьер-министром Дании Метте Фредериксен оборонное сотрудничество и активность в дипломатии.

Также сегодня глава государства провел заседание Ставки. Среди основных тем была энергосистема и сфера газа.

Владимир Зеленский Украина политики Лондон Коалиция желающих
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
