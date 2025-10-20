Видео
Дата публикации 20 октября 2025 15:44
обновлено: 16:24
Зеленский провел Ставку по энергетике и газу в Украине
Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS

Украинский лидер Владимир Зеленский в понедельник, 20 октября, провел заседание Ставки. Среди ключевых тем — энергетика и газовая сфера.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Читайте также:

Зеленский провел Ставку

Украинский лидер отметил, что большинство вопросов на Ставке были по энергетике.

"Прежде всего ситуация в областях и громадах, понятны сложности на приграничных и прифронтовых территориях. Чем ближе позиции российской армии, тем более значимые вызовы. Готовим полный спектр ответов, в том числе и масштабируем наши дальнобойные ответы на российский террор против украинской инфраструктуры", — подчеркнул он.

Кроме того, были доклады о восстановлении в громадах после российских ударов. На Ставке определили параметры расширения резервов, в частности оборудования.

По словам Зеленского, есть конкретные направления общения с партнерами в Европе, которые могут поддержать необходимой номенклатурой энергетического оборудования. Он подчеркнул, что МИД Украины должен проявить больше активности.

Газовая сфера

Кроме того, на Ставке обсудили ситуацию в газовой сфере. В частности, речь идет о накоплении газа на отопительный сезон и ремонтных работах.

Зеленский выразил благодарность всем газовикам и каждой компании, которые работают ради Украины. Он сообщил, что четко определены источники финансирования закупки необходимого объема газа. В то же время значительную часть генерации финансов уже удалось обеспечить.

Прикрытие объектов энергетики

Еще одной темой на Ставке было прикрытие объектов энергетики от российских ударов с воздуха.

"Определились с обеспечением дополнительных вертолетов и в целом с укреплением боевой авиации. Поручил соответствующей команде оперативно провести подготовку всех документов, необходимых для соглашений с американской стороной о закупке систем ПВО. Важно сейчас проработать на бумаге каждый аспект потенциальных соглашений, чтобы мы смогли ускорить переговоры", — добавил Зеленский.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, Зеленский объяснил, почему Украина не будет уступать России свои территории.

Ранее глава государства сообщил, что Украина готовится к заключению контракта на поставку 25 систем ПВО Patriot.

Владимир Зеленский война электроэнергия Украина газ
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
