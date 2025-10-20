Зеленський провів Ставку щодо енергетики та газу в Україні

Володимир Зеленський. Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS

Український лідер Володимир Зеленський у понеділок, 20 жовтня, провів засідання Ставки. Серед ключових тем — енергетика та газова сфера.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

Зеленський провів Ставку

Український лідер зазначив, що більшість питань на Ставці були щодо енергетики.

"Передусім ситуація в областях і громадах, зрозумілі складнощі на прикордонних та прифронтових територіях. Що ближче позиції російської армії, то більш значущі виклики. Готуємо повний спектр відповідей, зокрема й масштабуємо наші далекобійні відповіді на російський терор проти української інфраструктури", — наголосив він.

Крім того, були доповіді стосовно відновлення в громадах після російських ударів. На Ставці визначили параметри розширення резервів, зокрема обладнання.

За словами Зеленського, є конкретні напрями спілкування з партнерами у Європі, які можуть підтримати необхідною номенклатурою енергетичного обладнання. Він наголосив, що МЗС України повинне проявити більше активності.

Газова сфера

Крім того, на Ставці обговорили ситуацію в газовій сфері. Зокрема, йдеться про накопичення газу на опалювальний сезон та ремонтні роботи.

Зеленський висловив вдячність усім газовикам та кожній компанії, які працюють заради України. Він повідомив, що чітко визначені джерела фінансування закупівлі необхідного обсягу газу. Водночас значну частину генерації фінансів уже вдалося забезпечити.

Прикриття обʼєктів енергетики

Ще однією темою на Ставці було прикриття обʼєктів енергетики від російських ударів з повітря.

"Визначились із забезпеченням додаткових гелікоптерів і загалом зі зміцненням бойової авіації. Доручив відповідній команді оперативно провести підготовку всіх документів, що необхідні для угод з американською стороною про закупівлю систем ППО. Важливо зараз пропрацювати на папері кожен аспект потенційних угод, щоб ми змогли пришвидшити перемовини", — додав Зеленський.

Допис Зеленського. Фото: скриншот

