Україна готує контракт на 25 систем Patriot — Зеленський розповів про деталі

Україна готується укласти масштабний контракт на постачання 25 систем протиповітряної оборони Patriot, які є пріоритетним запитом від Збройних Сил та Повітряних Сил України. Проте, чіткі терміни їх постачання наразі невідомі.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, передає "РБК-Україна".

Коли Україні передадуть системи Patriot

За словами глави держави, проєкт має довгостроковий характер. Ці комплекси передаватимуть поетапно, залежно від виробничих потужностей і графіків виготовлення. Водночас президент підкреслив, що в США можуть скоригувати графік постачань, щоб Україна отримала ППО-комплекси швидше.

"Ми розуміємо, які європейські країни можуть нам надати цей пріоритет черги. Є більше в цьому питанні позитиву, зараз працюємо, щоб отримати необхідні рішення. У кожній з європейських країн, які є ключовими в НАТО, є свої системи, і також є системи, які належать США. Це говорить, що якщо всім попрацювати і якщо є добра воля, то саме з цими американськими системами, які є у цих європейських країнах, Білий дім міг би нам допомогти, щоб ми їх отримали", — повідомив Зеленський.

Яким коштом Україна купуватиме системи Patriot

Президент повідомив, що головним джерелом фінансування закупівлі Patriot планується зробити заморожені російські активи, які партнери готуються спрямувати на підтримку української оборони.

Окрім цього, Україна розглядає інші фінансові механізми в межах 28 двосторонніх безпекових угод, укладених із союзниками.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський закликав партнерів прискорити постачання засобів ППО Україні.

Також Володимир Зеленський розповів про результати переговорів у Вашингтоні.