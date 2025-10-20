Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Україна укладає контракт на 25 систем Patriot — Зеленський

Україна укладає контракт на 25 систем Patriot — Зеленський

Ua ru
Дата публікації: 20 жовтня 2025 10:50
Оновлено: 10:52
Україна готує контракт на 25 систем Patriot — Зеленський розповів про деталі
Системи ППО Patriot. Фото: REUTERS/Kuba Stezycki

Україна готується укласти масштабний контракт на постачання 25 систем протиповітряної оборони Patriot, які є пріоритетним запитом від Збройних Сил та Повітряних Сил України. Проте, чіткі терміни їх постачання наразі невідомі.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, передає "РБК-Україна".

Реклама
Читайте також:

Коли Україні передадуть системи Patriot

За словами глави держави, проєкт має довгостроковий характер. Ці комплекси передаватимуть поетапно, залежно від виробничих потужностей і графіків виготовлення. Водночас президент підкреслив, що в США можуть скоригувати графік постачань, щоб Україна отримала ППО-комплекси швидше. 

"Ми розуміємо, які європейські країни можуть нам надати цей пріоритет черги. Є більше в цьому питанні позитиву, зараз працюємо, щоб отримати необхідні рішення. У кожній з європейських країн, які є ключовими в НАТО, є свої системи, і також є системи, які належать США. Це говорить, що якщо всім попрацювати і якщо є добра воля, то саме з цими американськими системами, які є у цих європейських країнах, Білий дім міг би нам допомогти, щоб ми їх отримали", — повідомив Зеленський.

Яким коштом Україна купуватиме системи Patriot

Президент повідомив, що головним джерелом фінансування закупівлі Patriot планується зробити заморожені російські активи, які партнери готуються спрямувати на підтримку української оборони.

Окрім цього, Україна розглядає інші фінансові механізми в межах 28 двосторонніх безпекових угод, укладених із союзниками.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський закликав партнерів прискорити постачання засобів ППО Україні. 

Також Володимир Зеленський розповів про результати переговорів у Вашингтоні.

Володимир Зеленський Європейський союз США ППО Patriot
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації