Зеленський про зустріч із Трампом — прагнемо зупинити війну

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Зеленський/Telegram

Президент України Володимир Зеленський заявив, що зустріч із Дональдом Трампом у Вашингтоні стала однією з найважливіших за останні місяці. Переговори тривали понад дві години та стосувалися питань політичної співпраці, протиповітряної оборони й постачання далекобійної зброї.

Про це глава держави розповів в інтерв'ю програмі Meet the Press на каналі NBC News після візиту до Трампа, про що повідомляють Новини.LIVE.

Зеленський розповів про результати зустрічі у Вашингтоні

За словами Зеленського, обговорення пройшло у конструктивній атмосфері. Українська делегація підняла питання оборонної підтримки, включно з можливістю отримання сучасних систем ППО та далекобійних ракет.

"Ми прагнемо зупинити цю війну, зупинити Путіна. Розраховуємо на президента Трампа, США та європейських союзників у тиску на нього. Я бачу перспективи, але чіткого розуміння поки немає. Наші команди працюватимуть над цим", — зазначив Зеленський.

Президент зазначив, що Україна готова до подальшої співпраці зі США у межах стратегічного партнерства. Глава держави підкреслив, що нині важливо зберегти єдність серед союзників і водночас забезпечити Україні належний рівень обороноздатності. Він додав, що США залишаються ключовим партнером, і Київ сподівається на конкретні рішення у найближчий час.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський заявив — російський диктатор Володимир Путін боїться можливого постачання Україні американських ракет Tomahawk, і водночас зазначив, що Дональд Трамп не заперечив таку перспективу під час розмови.

Раніше ми також інформували, що Зеленський у своєму традиційному зверненні окреслив ситуацію на фронті, назвавши найбільш напруженими Покровський напрямок, райони Куп’янська, кордони Харківської та Сумської областей і Запорізький напрямок.