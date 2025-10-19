Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський розповів про результати переговорів із Трампом

Зеленський розповів про результати переговорів із Трампом

Ua ru
Дата публікації: 19 жовтня 2025 19:13
Оновлено: 19:13
Зеленський про зустріч із Трампом — прагнемо зупинити війну
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Зеленський/Telegram

Президент України Володимир Зеленський заявив, що зустріч із Дональдом Трампом у Вашингтоні стала однією з найважливіших за останні місяці. Переговори тривали понад дві години та стосувалися питань політичної співпраці, протиповітряної оборони й постачання далекобійної зброї.

Про це глава держави розповів в інтерв'ю програмі Meet the Press на каналі NBC News після візиту до Трампа, про що повідомляють Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Зеленський розповів про результати зустрічі у Вашингтоні

За словами Зеленського, обговорення пройшло у конструктивній атмосфері. Українська делегація підняла питання оборонної підтримки, включно з можливістю отримання сучасних систем ППО та далекобійних ракет.

"Ми прагнемо зупинити цю війну, зупинити Путіна. Розраховуємо на президента Трампа, США та європейських союзників у тиску на нього. Я бачу перспективи, але чіткого розуміння поки немає. Наші команди працюватимуть над цим", — зазначив Зеленський.

Президент зазначив, що Україна готова до подальшої співпраці зі США у межах стратегічного партнерства. Глава держави підкреслив, що нині важливо зберегти єдність серед союзників і водночас забезпечити Україні належний рівень обороноздатності. Він додав, що США залишаються ключовим партнером, і Київ сподівається на конкретні рішення у найближчий час. 

Нагадаємо, що Володимир Зеленський заявив — російський диктатор Володимир Путін боїться можливого постачання Україні американських ракет Tomahawk, і водночас зазначив, що Дональд Трамп не заперечив таку перспективу під час розмови.

Раніше ми також інформували, що Зеленський у своєму традиційному зверненні окреслив ситуацію на фронті, назвавши найбільш напруженими Покровський напрямок, райони Куп’янська, кордони Харківської та Сумської областей і Запорізький напрямок.

Володимир Зеленський США володимир путін Дональд Трамп ППО
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації