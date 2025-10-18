Відео
Путін боїться, що США дадуть Україні Tomahawk — Зеленський

Ua ru
Дата публікації: 18 жовтня 2025 22:14
Оновлено: 22:14
Трамп не сказав "ні" щодо передачі Tomahawk Україні — Зеленський
Володимир Зеленський: Фото: NBC News

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін боїться можливого постачання Україні американських ракет Tomahawk. Глава держави наголосив, що президент США Дональд Трамп під час розмови не заперечив таку можливість.

Про це глава держави розповів в інтерв'ю програмі Meet the Press на каналі NBC News після візиту до Трампа, про що повідомляють Новини.LIVE.

Читайте також:

Зеленський про позицію Трампа щодо "Томагавків"

Під час розмови з ведучим американського телеканалу NBC News президенту поставили питання, чи міг Дональд Трамп змінити свою позицію щодо передачі ракет Україні після спілкування з Путіним. Зеленський визнав, що не має інформації про деталі тієї розмови, але підкреслив: найголовніше, що Трамп не відповів відмовою. За словами українського лідера, це питання залишається вкрай чутливим для Кремля.

"Я не знаю, бо не був під час тієї розмови. Але добре, що він принаймні не сказав "ні". Це дуже чутлива тема для росіян. Вони бояться, що США можуть передати нам "Томагавки". Путін знає наші цілі й боїться цього", — сказав Зеленський.

Раніше глава держави неодноразово наголошував, що далекобійні ракети Tomahawk суттєво змінили б ситуацію на фронті та посилили здатність України стримувати російські атаки. 

Нагадаємо, що Володимир Зеленський висловив сподівання, що США згодом можуть передати Україні далекобійні ракети Tomahawk, адже під час візиту до Вашингтона Дональд Трамп не відкинув такої можливості.

Раніше ми також інформували, що ракети Tomahawk здатні суттєво посилити потенціал ЗСУ, оскільки можуть вражати стратегічні цілі в глибині російської території.

Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
