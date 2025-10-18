Зеленський сподівається на постачання Tomahawk від Трампа

Володимир Зеленський: Фото: REUTERS

Президент України Володимир Зеленський висловив надію, що США врешті можуть надати Україні далекобійні ракети Tomahawk. Хоча під час візиту до Вашингтона конкретної домовленості з президентом США Дональдом Трампом не було, Зеленський відзначив, що Трамп не відкидає такої можливості.

Про це глава держави розповів в інтерв'ю програмі "Meet the Press" на каналі NBC News після візиту до Трампа, про що повідомляють Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Зеленський покладає надії на "Томагавки"

Під час інтерв’ю президент пояснив, що Україні потрібні далекобійні ракети для комбінованого використання поряд із масовими українськими дронами, аби завдавати ефективні удари по військових і енергетичних цілях противника. Він нагадав, що Росія широко застосовує поєднання іранських і власних дронів, а також ракети з різних джерел, тому Україні потрібні аналогічні засоби для адекватної відповіді. Тому запит на "Томагавки" — частина прагнення вирівняти асиметричні можливості на полі бою.

"Я думаю, що Путін боїться, що Сполучені Штати постачать нам "Томагавки". І я думаю, що він справді боїться, що ми їх використаємо", — заявив Зеленський.

Глава держави також зауважив, що постачання такої зброї змінило б баланс і викликало б реальне занепокоєння у Москві, проте водночас це питання супроводжується ризиками ескалації, про які відкрито говорять міжнародні учасники. Він підкреслив, що поки що прямої відмови від американського президента Дональда Трампа не було, і остаточне рішення ще не прийнято.

"Ми використовуємо тисячі дальніх дронів українського виробництва для військових цілей. Але Росія застосовує не лише іранські безпілотники, а й власні дрони, а також ракети російського та північнокорейського виробництва. Нам потрібні далекобійні томагавки та подібне. Добре, що президент Трамп не сказав "ні", але поки що не сказав "так"", — зазначив Зеленський.

Зеленський закликав партнерів оцінювати не лише тактичну вигоду, а й стратегічний ефект від постачань, що можуть пришвидшити завершення війни на вигідних для України умовах.

Нагадаємо, що в ISW пояснили: ракети Tomahawk дозволять ЗСУ завдавати потужних ударів по стратегічних цілях у глибокому тилу РФ.

Раніше ми також інформували, що під час зустрічі з Володимиром Зеленським Дональд Трамп заявив, що наразі не розглядає передачу "Томагавків", вважаючи, що постачання озброєння може ускладнити мирне врегулювання.