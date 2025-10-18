Зеленський сподівається на постачання Tomahawk від Трампа

Tomahawk для України — Зеленський назвав позицію Трампа
Президент України Володимир Зеленський висловив надію, що США врешті можуть надати Україні далекобійні ракети Tomahawk. Хоча під час візиту до Вашингтона конкретної домовленості з президентом США Дональдом Трампом не було, Зеленський відзначив, що Трамп не відкидає такої можливості.
Про це глава держави розповів в інтерв'ю програмі "Meet the Press" на каналі NBC News після візиту до Трампа, про що повідомляють Новини.LIVE.
Зеленський покладає надії на "Томагавки"
Під час інтерв’ю президент пояснив, що Україні потрібні далекобійні ракети для комбінованого використання поряд із масовими українськими дронами, аби завдавати ефективні удари по військових і енергетичних цілях противника. Він нагадав, що Росія широко застосовує поєднання іранських і власних дронів, а також ракети з різних джерел, тому Україні потрібні аналогічні засоби для адекватної відповіді. Тому запит на "Томагавки" — частина прагнення вирівняти асиметричні можливості на полі бою.
"Я думаю, що Путін боїться, що Сполучені Штати постачать нам "Томагавки". І я думаю, що він справді боїться, що ми їх використаємо", — заявив Зеленський.
Глава держави також зауважив, що постачання такої зброї змінило б баланс і викликало б реальне занепокоєння у Москві, проте водночас це питання супроводжується ризиками ескалації, про які відкрито говорять міжнародні учасники. Він підкреслив, що поки що прямої відмови від американського президента Дональда Трампа не було, і остаточне рішення ще не прийнято.
"Ми використовуємо тисячі дальніх дронів українського виробництва для військових цілей. Але Росія застосовує не лише іранські безпілотники, а й власні дрони, а також ракети російського та північнокорейського виробництва. Нам потрібні далекобійні томагавки та подібне. Добре, що президент Трамп не сказав "ні", але поки що не сказав "так"", — зазначив Зеленський.
Зеленський закликав партнерів оцінювати не лише тактичну вигоду, а й стратегічний ефект від постачань, що можуть пришвидшити завершення війни на вигідних для України умовах.
Нагадаємо, що в ISW пояснили: ракети Tomahawk дозволять ЗСУ завдавати потужних ударів по стратегічних цілях у глибокому тилу РФ.
Раніше ми також інформували, що під час зустрічі з Володимиром Зеленським Дональд Трамп заявив, що наразі не розглядає передачу "Томагавків", вважаючи, що постачання озброєння може ускладнити мирне врегулювання.
