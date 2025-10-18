Зеленский надеется на поставку Tomahawk от Трампа

Владимир Зеленский. Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что США в конце концов могут предоставить Украине дальнобойные ракеты Tomahawk. Хотя во время визита в Вашингтон конкретной договоренности с президентом США Дональдом Трампом не было, Зеленский отметил, что Трамп не исключает такой возможности.

Об этом глава государства рассказал в интервью программе "Meet the Press" на канале NBC News после визита к Трампу, про что сообщают Новини.LIVE.

Зеленский возлагает надежды на "Томагавки"

Во время интервью президент объяснил, что Украине нужны дальнобойные ракеты для комбинированного использования наряду с массовыми украинскими дронами, чтобы наносить эффективные удары по военным и энергетическим целям противника. Он напомнил, что Россия широко применяет сочетание иранских и собственных дронов, а также ракеты из разных источников, поэтому Украине нужны аналогичные средства для адекватного ответа. Поэтому запрос на "Томагавки" - часть стремления выровнять асимметричные возможности на поле боя.

"Я думаю, что Путин боится, что Соединенные Штаты поставят нам "Томагавки". И я думаю, что он действительно боится, что мы их используем", — заявил Зеленский.

Глава государства также отметил, что поставки такого оружия изменили бы баланс и вызвали бы реальное беспокойство в Москве, однако в то же время этот вопрос сопровождается рисками эскалации, о которых открыто говорят международные участники. Он подчеркнул, что пока прямого отказа от американского президента Дональда Трампа не было, и окончательное решение еще не принято.

"Мы используем тысячи дальних дронов украинского производства для военных целей. Но Россия применяет не только иранские беспилотники, но и собственные дроны, а также ракеты российского и северокорейского производства. Нам нужны дальнобойные томагавки и подобное. Хорошо, что президент Трамп не сказал "нет", но пока не сказал "да"",— отметил Зеленский.

Зеленский призвал партнеров оценивать не только тактическую выгоду, но и стратегический эффект от поставок, которые могут ускорить завершение войны на выгодных для Украины условиях.

Напомним, что в ISW объяснили: ракеты Tomahawk позволят ВСУ наносить мощные удары по стратегическим целям в глубоком тылу РФ.

Ранее мы также информировали, что во время встречи с Владимиром Зеленским Дональд Трамп заявил, что пока не рассматривает передачу "Томагавков", считая, что поставка вооружения может осложнить мирное урегулирование.