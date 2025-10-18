Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Tomahawk для Украины — Зеленский назвал позицию Трампа

Tomahawk для Украины — Зеленский назвал позицию Трампа

Ua ru
Дата публикации 18 октября 2025 20:32
обновлено: 21:00
Зеленский надеется на поставку Tomahawk от Трампа
Владимир Зеленский. Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что США в конце концов могут предоставить Украине дальнобойные ракеты Tomahawk. Хотя во время визита в Вашингтон конкретной договоренности с президентом США Дональдом Трампом не было, Зеленский отметил, что Трамп не исключает такой возможности.

Об этом глава государства рассказал в интервью программе "Meet the Press" на канале NBC News после визита к Трампу, про что сообщают Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Зеленский возлагает надежды на "Томагавки"

Во время интервью президент объяснил, что Украине нужны дальнобойные ракеты для комбинированного использования наряду с массовыми украинскими дронами, чтобы наносить эффективные удары по военным и энергетическим целям противника. Он напомнил, что Россия широко применяет сочетание иранских и собственных дронов, а также ракеты из разных источников, поэтому Украине нужны аналогичные средства для адекватного ответа. Поэтому запрос на "Томагавки" - часть стремления выровнять асимметричные возможности на поле боя.

"Я думаю, что Путин боится, что Соединенные Штаты поставят нам "Томагавки". И я думаю, что он действительно боится, что мы их используем", — заявил Зеленский.

Глава государства также отметил, что поставки такого оружия изменили бы баланс и вызвали бы реальное беспокойство в Москве, однако в то же время этот вопрос сопровождается рисками эскалации, о которых открыто говорят международные участники. Он подчеркнул, что пока прямого отказа от американского президента Дональда Трампа не было, и окончательное решение еще не принято.

"Мы используем тысячи дальних дронов украинского производства для военных целей. Но Россия применяет не только иранские беспилотники, но и собственные дроны, а также ракеты российского и северокорейского производства. Нам нужны дальнобойные томагавки и подобное. Хорошо, что президент Трамп не сказал "нет", но пока не сказал "да"",— отметил Зеленский.

Зеленский призвал партнеров оценивать не только тактическую выгоду, но и стратегический эффект от поставок, которые могут ускорить завершение войны на выгодных для Украины условиях.

Напомним, что в ISW объяснили: ракеты Tomahawk позволят ВСУ наносить мощные удары по стратегическим целям в глубоком тылу РФ.

Ранее мы также информировали, что во время встречи с Владимиром Зеленским Дональд Трамп заявил, что пока не рассматривает передачу "Томагавков", считая, что поставка вооружения может осложнить мирное урегулирование.

Владимир Зеленский США Дональд Трамп Украина Tomahawk
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации