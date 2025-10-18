Трамп отказался передать Украине ракеты "Томагавк"

Президент США Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским 17 октября 2025 года. Фото: Reuters/Jonathan Ernst

Во время встречи с Владимиром Зеленским лидер США Дональд Трамп заявил, что пока не рассматривает возможность передачи Украине ракет "Томагавк". По словам главы Белого дома, он делает ставку на дипломатию, а поставки вооружения могут помешать мирному урегулированию войны.

Об этом информирует Axios.

Трамп о передаче Украине ракет "Томагавк"

По данным Axios, во время встречи с Владимиром Зеленским Дональд Трамп четко заявил, что пока не намерен поставлять Украине ракеты "Томагавк". Он подчеркнул, что главная цель его администрации — дипломатическое урегулирование, а передача такого вооружения может повредить мирному процессу.

Как отмечают источники издания, переговоры проходили в напряженной атмосфере.

Следовательно, лидер США был довольно жестким в высказываниях, а обсуждение стало непростым для обеих сторон. Дональд Трамп также подчеркнул, что Вашингтон рассматривает вариант завершения войны через замораживание линии фронта.

"Никто не кричал, но Трамп был жестким. Трамп сделал несколько резких заявлений во время встречи, и в некоторые моменты она стала несколько эмоциональной", — говорят источники.

Встреча внезапно завершилась через 2,5 часа.

"Я думаю, мы закончили. Посмотрим, что будет на следующей неделе", — сказал Трамп, имея в виду запланированные переговоры между США и Россией. Трамп намерен встретиться с Путиным в Будапеште в течение следующих двух недель.

Ранее мы информировали, что во время переговоров с Зеленским Трамп сделал заявление о передаче ракет Tomahawk для ВСУ.

Также глава Белого дома Дональд Трамп высказался о возможных переговорах между Зеленским и Путиным.