Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня "Томагавки" под вопросом — как прошла встреча Трампа и Зеленского

"Томагавки" под вопросом — как прошла встреча Трампа и Зеленского

Ua ru
Дата публикации 18 октября 2025 08:35
обновлено: 08:35
Трамп отказался передать Украине ракеты "Томагавк"
Президент США Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским 17 октября 2025 года. Фото: Reuters/Jonathan Ernst

Во время встречи с Владимиром Зеленским лидер США Дональд Трамп заявил, что пока не рассматривает возможность передачи Украине ракет "Томагавк". По словам главы Белого дома, он делает ставку на дипломатию, а поставки вооружения могут помешать мирному урегулированию войны.

Об этом информирует Axios.

Реклама
Читайте также:

Трамп о передаче Украине ракет "Томагавк"

По данным Axios, во время встречи с Владимиром Зеленским Дональд Трамп четко заявил, что пока не намерен поставлять Украине ракеты "Томагавк". Он подчеркнул, что главная цель его администрации — дипломатическое урегулирование, а передача такого вооружения может повредить мирному процессу.

Как отмечают источники издания, переговоры проходили в напряженной атмосфере.

Следовательно, лидер США был довольно жестким в высказываниях, а обсуждение стало непростым для обеих сторон. Дональд Трамп также подчеркнул, что Вашингтон рассматривает вариант завершения войны через замораживание линии фронта.

"Никто не кричал, но Трамп был жестким. Трамп сделал несколько резких заявлений во время встречи, и в некоторые моменты она стала несколько эмоциональной", — говорят источники.

Встреча внезапно завершилась через 2,5 часа.

"Я думаю, мы закончили. Посмотрим, что будет на следующей неделе", — сказал Трамп, имея в виду запланированные переговоры между США и Россией. Трамп намерен встретиться с Путиным в Будапеште в течение следующих двух недель.

Ранее мы информировали, что во время переговоров с Зеленским Трамп сделал заявление о передаче ракет Tomahawk для ВСУ.

Также глава Белого дома Дональд Трамп высказался о возможных переговорах между Зеленским и Путиным.

Владимир Зеленский США переговоры Дональд Трамп ракеты Tomahawk
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации