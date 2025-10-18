Трамп відмовився передати Україні ракети "Томагавк"

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі із Володимиром Зеленським 17 жовтня 2025 року. Фото: Reuters/Jonathan Ernst

Під час зустрічі з Володимиром Зеленським лідер США Дональд Трамп заявив, що наразі не розглядає можливість передавання Україні ракет "Томагавк". За словами очільника Білого дому, він робить ставку на дипломатію, а постачання озброєння може завадити мирному врегулюванню війни.

Про це інформує Axios.

Реклама

Читайте також:

Трамп про передачу Україні ракет "Томагавк"

За даними Axios, під час зустрічі з Володимиром Зеленським Дональд Трамп чітко заявив, що наразі не має наміру постачати Україні ракети "Томагавк". Він наголосив, що головна мета його адміністрації — дипломатичне врегулювання, а передача такого озброєння може зашкодити мирному процесу.

Як зазначають джерела видання, переговори проходили у напруженій атмосфері.

Відтак, лідер США був доволі жорстким у висловлюваннях, а обговорення стало непростим для обох сторін. Дональд Трамп також підкреслив, що Вашингтон розглядає варіант завершення війни через заморожування лінії фронту.

"Ніхто не кричав, але Трамп був жорстким. Трамп зробив кілька різких заяв під час зустрічі, і в деякі моменти вона стала дещо емоційною", — кажуть джерела.

Зустріч раптово завершилася через 2,5 години.

"Я думаю, ми закінчили. Подивимося, що буде наступного тижня", — сказав Трамп, маючи на увазі заплановані переговори між США та Росією. Трамп має намір зустрітися з Путіним у Будапешті протягом наступних двох тижнів.

Раніше ми інформували, що під час переговорів із Зеленським Трамп зробив заяву щодо передачі ракет Tomahawk для ЗСУ.

Також очільник Білого дому Дональд Трамп висловився про можливі переговори між Зеленським та Путіним.