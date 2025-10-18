Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня "Томагавки" під питанням — як минула зустріч Трампа й Зеленського

"Томагавки" під питанням — як минула зустріч Трампа й Зеленського

Ua ru
Дата публікації: 18 жовтня 2025 08:35
Оновлено: 08:35
Трамп відмовився передати Україні ракети "Томагавк"
Президент США Дональд Трамп під час зустрічі із Володимиром Зеленським 17 жовтня 2025 року. Фото: Reuters/Jonathan Ernst

Під час зустрічі з Володимиром Зеленським лідер США Дональд Трамп заявив, що наразі не розглядає можливість передавання Україні ракет "Томагавк". За словами очільника Білого дому, він робить ставку на дипломатію, а постачання озброєння може завадити мирному врегулюванню війни.

Про це інформує Axios.

Реклама
Читайте також:

Трамп про передачу Україні ракет "Томагавк"

За даними Axios, під час зустрічі з Володимиром Зеленським Дональд Трамп чітко заявив, що наразі не має наміру постачати Україні ракети "Томагавк". Він наголосив, що головна мета його адміністрації — дипломатичне врегулювання, а передача такого озброєння може зашкодити мирному процесу. 

Як зазначають джерела видання, переговори проходили у напруженій атмосфері.

Відтак, лідер США був доволі жорстким у висловлюваннях, а обговорення стало непростим для обох сторін. Дональд Трамп також підкреслив, що Вашингтон розглядає варіант завершення війни через заморожування лінії фронту.

"Ніхто не кричав, але Трамп був жорстким. Трамп зробив кілька різких заяв під час зустрічі, і в деякі моменти вона стала дещо емоційною", — кажуть джерела.

Зустріч раптово завершилася через 2,5 години.

"Я думаю, ми закінчили. Подивимося, що буде наступного тижня", — сказав Трамп, маючи на увазі заплановані переговори між США та Росією. Трамп має намір зустрітися з Путіним у Будапешті протягом наступних двох тижнів.

Раніше ми інформували, що під час переговорів із Зеленським Трамп зробив заяву щодо передачі ракет Tomahawk для ЗСУ.

Також очільник Білого дому Дональд Трамп висловився про можливі переговори між Зеленським та Путіним.

Володимир Зеленський США переговори Дональд Трамп ракети Tomahawk
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації