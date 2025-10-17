Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Трамп розкрив, чому переговори про війну в Україні гальмуються

Трамп розкрив, чому переговори про війну в Україні гальмуються

Ua ru
Дата публікації: 17 жовтня 2025 23:03
Оновлено: 23:13
Чому переговори між РФ та Україною не проводяться - відповідь Трампа
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп висловився про переговори між Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним. Він зазначив, що особиста неприязнь між лідерами значно ускладнює процес врегулювання.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Чому переговори між РФ та Україною не проводяться

За словами Трампа, обидва президенти "чудові переговорники", проте саме міжособистісні конфлікти гальмують досягнення швидкого миру.

"Хто краще веде переговори, Зеленський чи Путін? Гадаю, обидва чудово справляються. Але між ними величезна неприязнь — це гальмує врегулювання", — додав Трамп.

Американський президент висловив упевненість, що, незважаючи на складнощі, врегулювання конфлікту в Україні можливо, і воно матиме довготривалий характер, подібно до мирних процесів на Близькому Сході.

Нагадаємо, Трамп шокував заявою щодо санкцій після розмови із Путіним. За його словами, зараз "не ідеальний час" для цього. 

Зазначимо, що президент США зустрінеться з російським диктатором в Угорщині. Це трапиться у найближчі два тижні.

Володимир Зеленський США володимир путін переговори Дональд Трамп
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації