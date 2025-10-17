Чому переговори між РФ та Україною не проводяться - відповідь Трампа

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп висловився про переговори між Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним. Він зазначив, що особиста неприязнь між лідерами значно ускладнює процес врегулювання.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Чому переговори між РФ та Україною не проводяться

За словами Трампа, обидва президенти "чудові переговорники", проте саме міжособистісні конфлікти гальмують досягнення швидкого миру.

"Хто краще веде переговори, Зеленський чи Путін? Гадаю, обидва чудово справляються. Але між ними величезна неприязнь — це гальмує врегулювання", — додав Трамп.

Американський президент висловив упевненість, що, незважаючи на складнощі, врегулювання конфлікту в Україні можливо, і воно матиме довготривалий характер, подібно до мирних процесів на Близькому Сході.

Нагадаємо, Трамп шокував заявою щодо санкцій після розмови із Путіним. За його словами, зараз "не ідеальний час" для цього.

Зазначимо, що президент США зустрінеться з російським диктатором в Угорщині. Це трапиться у найближчі два тижні.