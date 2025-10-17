Видео
Видео

Главная Новости дня Трамп раскрыл, почему переговоры о войне в Украине тормозятся

Трамп раскрыл, почему переговоры о войне в Украине тормозятся

Ua ru
Дата публикации 17 октября 2025 23:03
обновлено: 23:13
Почему переговоры между РФ и Украиной не проводятся - ответ Трампа
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп высказался о переговорах между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Он отметил, что личная неприязнь между лидерами значительно усложняет процесс урегулирования.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Читайте также:

Почему переговоры между РФ и Украиной не проводятся

По словам Трампа, оба президента "замечательные переговорщики", однако именно межличностные конфликты тормозят достижение быстрого мира.

"Кто лучше ведет переговоры, Зеленский или Путин? Думаю, оба прекрасно справляются. Но между ними огромная неприязнь — это тормозит урегулирование", — добавил Трамп.

Американский президент выразил уверенность, что, несмотря на сложности, урегулирование конфликта в Украине возможно, и оно будет иметь долговременный характер, подобно мирным процессам на Ближнем Востоке.

Напомним, Трамп шокировал заявлением о санкциях после разговора с Путиным. По его словам, сейчас "не идеальное время" для этого.

Отметим, что президент США встретится с российским диктатором в Венгрии. Это случится в ближайшие две недели.

Владимир Зеленский США владимир путин переговоры Дональд Трамп
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
