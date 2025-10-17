Почему переговоры между РФ и Украиной не проводятся - ответ Трампа

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп высказался о переговорах между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Он отметил, что личная неприязнь между лидерами значительно усложняет процесс урегулирования.

По словам Трампа, оба президента "замечательные переговорщики", однако именно межличностные конфликты тормозят достижение быстрого мира.

"Кто лучше ведет переговоры, Зеленский или Путин? Думаю, оба прекрасно справляются. Но между ними огромная неприязнь — это тормозит урегулирование", — добавил Трамп.

Американский президент выразил уверенность, что, несмотря на сложности, урегулирование конфликта в Украине возможно, и оно будет иметь долговременный характер, подобно мирным процессам на Ближнем Востоке.

Напомним, Трамп шокировал заявлением о санкциях после разговора с Путиным. По его словам, сейчас "не идеальное время" для этого.

Отметим, что президент США встретится с российским диктатором в Венгрии. Это случится в ближайшие две недели.