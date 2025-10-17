Трамп заявил, что пока не время вводить новые санкции против России

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

В четверг, 16 октября, Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Путиным. После этого он заявил, что сейчас "не идеальное время" для введения дополнительных санкций против России.

Об этом лидер США сказал во время общения с представителями СМИ.

Трамп о новых санкциях против России

Президент США Дональд Трамп считает, что сейчас "не идеальное время", чтобы вводить дополнительные санкции против прибыли России с энергоресурсов.

Заметим, что накануне лидер республиканского большинства в Сенате США Джон Тун заявил о готовности вынести на голосование законопроект о санкциях против России.

Тун сказал, что сенаторы "обсуждают время и дату" принятия законопроекта, который будет предусматривать введение тарифов для стран, импортирующих энергоресурсы РФ, и вторичных санкций против иностранных компаний, которые поддерживают российское энергопроизводство.

Главу Белого дома Трампа попросили прокомментировать это, на что он сказал, что Тун не знает о звонке к Путину. Трамп отметил, что он расскажет об этом лидеру республиканского большинства в Сенате, а также спикеру Палаты представителей Майку Джонсону.

"Это может быть настолько продуктивным звонком, что мы в конце концов добьемся успеха... Я не против ничего, я просто говорю, что это может быть не идеальное время. Это может произойти через неделю или две. Но это на мое усмотрение, как вы знаете", — сказал Трамп.

Ранее мы информировали, что разговор Трампа и Путина 16 октября длился более двух часов.

После разговора с Путиным Трамп рассказал о реакции российского диктатора на идею продать НАТО Томагавки для передачи Украине.