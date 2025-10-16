Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Между Трампом и Путиным начался телефонный разговор

Между Трампом и Путиным начался телефонный разговор

Ua ru
Дата публикации 16 октября 2025 18:08
обновлено: 18:48
Трамп и Путин 16 октября проводят телефонный разговор
Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Между лидером Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным вечером, 16 октября, начался телефонный разговор.

Об этом сообщает корреспондент CBS со ссылкой на источник в Белом доме.

Реклама
Читайте также:

Разговор Трампа с Путиным

"Начался телефонный звонок Трампа с Путиным", — отметил корреспондент.

Пока темы обсуждений неизвестны.

Что говорит Трамп

Лидер США подтвердил, что проводит разговор с Путиным.

"Разговор продолжается, он длинный, и я, как и президент Путин, сообщу о его содержании после его завершения. Спасибо за внимание к этому вопросу!" — отметил Трамп.

null
Пост Трампа. Фото: скриншот

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский 17 октября совершит визит в Вашингтон, где встретится с Трампом.

Также недавно американский президент заявил, что российский диктатор Путин убивает своих граждан и украинцев.

США владимир путин переговоры Дональд Трамп Россия
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации