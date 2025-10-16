Трамп и Путин 16 октября проводят телефонный разговор

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Между лидером Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным вечером, 16 октября, начался телефонный разговор.

Об этом сообщает корреспондент CBS со ссылкой на источник в Белом доме.

Разговор Трампа с Путиным

"Начался телефонный звонок Трампа с Путиным", — отметил корреспондент.

Пока темы обсуждений неизвестны.

Что говорит Трамп

Лидер США подтвердил, что проводит разговор с Путиным.

"Разговор продолжается, он длинный, и я, как и президент Путин, сообщу о его содержании после его завершения. Спасибо за внимание к этому вопросу!" — отметил Трамп.

Пост Трампа. Фото: скриншот

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский 17 октября совершит визит в Вашингтон, где встретится с Трампом.

Также недавно американский президент заявил, что российский диктатор Путин убивает своих граждан и украинцев.