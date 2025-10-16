Трамп и Путин 16 октября проводят телефонный разговор

Между Трампом и Путиным начался телефонный разговор
Между лидером Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным вечером, 16 октября, начался телефонный разговор.
Об этом сообщает корреспондент CBS со ссылкой на источник в Белом доме.
🇺🇲🇷🇺 Журналист CBS, ссылаясь на чиновника Белого дома, сообщил о начале телефонного разговора между Путиным и Трампом.- Visioner (@visionergeo) 16 октября 2025 г .
Смотрите последние обновления вместе с нами: @visionergeo pic.twitter.com/FRhc2a71Ra
Разговор Трампа с Путиным
"Начался телефонный звонок Трампа с Путиным", — отметил корреспондент.
Пока темы обсуждений неизвестны.
Что говорит Трамп
Лидер США подтвердил, что проводит разговор с Путиным.
"Разговор продолжается, он длинный, и я, как и президент Путин, сообщу о его содержании после его завершения. Спасибо за внимание к этому вопросу!" — отметил Трамп.
Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский 17 октября совершит визит в Вашингтон, где встретится с Трампом.
Также недавно американский президент заявил, что российский диктатор Путин убивает своих граждан и украинцев.
Читайте Новини.LIVE!