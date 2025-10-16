Трамп і Путін 16 жовтня проводять телефонну розмову

Володимир Путін та Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Між лідером Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним ввечері, 16 жовтня, розпочалася телефонна розмова.

Про це повідомляє кореспондент CBS з посиланням на джерело в Білому домі.

Реклама

Читайте також:

🇺🇲🇷🇺 A CBS journalist, citing a White House official, reported the start of a phone conversation between Putin and Trump.



See the latest updates with us: @visionergeo pic.twitter.com/FRhc2a71Ra — Visioner (@visionergeo) October 16, 2025

Розмова Трампа з Путіним

"Розпочався телефонний дзвінок Трампа із Путіним", — зазначив кореспондент.

Наразі теми обговорень невідомі.

Що каже Трамп

Лідер США підтвердив, що проводить розмову з Путіним.

"Розмова триває, вона довга, і я, як і президент Путін, повідомлю про її зміст після її завершення. Дякую за увагу до цього питання!" — зазначив Трамп.

Допис Трампа. Фото: скриншот

Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський 17 жовтня здійснить візит до Вашингтону, де зустрінеться з Трампом.

Також нещодавно американський президент заявив, що російський диктатор Путін вбиває своїх громадян та українців.