Україна
Між Трампом та Путіним розпочалася телефонна розмова

Між Трампом та Путіним розпочалася телефонна розмова

Ua ru
Дата публікації: 16 жовтня 2025 18:08
Оновлено: 18:35
Трамп і Путін 16 жовтня проводять телефонну розмову
Володимир Путін та Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Між лідером Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним ввечері, 16 жовтня, розпочалася телефонна розмова.

Про це повідомляє кореспондент CBS з посиланням на джерело в Білому домі.

Розмова Трампа з Путіним

"Розпочався телефонний дзвінок Трампа із Путіним", — зазначив кореспондент.

Наразі теми обговорень невідомі.

Що каже Трамп

Лідер США підтвердив, що проводить розмову з Путіним. 

"Розмова триває, вона довга, і я, як і президент Путін, повідомлю про її зміст після її завершення. Дякую за увагу до цього питання!" — зазначив Трамп.

Допис Трампа. Фото: скриншот

Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський 17 жовтня здійснить візит до Вашингтону, де зустрінеться з Трампом.

Також нещодавно американський президент заявив, що російський диктатор Путін вбиває своїх громадян та українців.

США володимир путін переговори Дональд Трамп Росія
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
