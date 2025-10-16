Трамп і Путін 16 жовтня проводять телефонну розмову

Між Трампом та Путіним розпочалася телефонна розмова
Між лідером Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним ввечері, 16 жовтня, розпочалася телефонна розмова.
Про це повідомляє кореспондент CBS з посиланням на джерело в Білому домі.
🇺🇲🇷🇺 A CBS journalist, citing a White House official, reported the start of a phone conversation between Putin and Trump.— Visioner (@visionergeo) October 16, 2025
See the latest updates with us: @visionergeo pic.twitter.com/FRhc2a71Ra
Розмова Трампа з Путіним
"Розпочався телефонний дзвінок Трампа із Путіним", — зазначив кореспондент.
Наразі теми обговорень невідомі.
Що каже Трамп
Лідер США підтвердив, що проводить розмову з Путіним.
"Розмова триває, вона довга, і я, як і президент Путін, повідомлю про її зміст після її завершення. Дякую за увагу до цього питання!" — зазначив Трамп.
Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський 17 жовтня здійснить візит до Вашингтону, де зустрінеться з Трампом.
Також нещодавно американський президент заявив, що російський диктатор Путін вбиває своїх громадян та українців.
Читайте Новини.LIVE!