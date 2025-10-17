Відео
Головна Новини дня Трамп шокував заявою щодо санкцій після розмови із Путіним

Трамп шокував заявою щодо санкцій після розмови із Путіним

Ua ru
Дата публікації: 17 жовтня 2025 09:26
Оновлено: 09:26
Трамп заявив, що наразі не час вводити нові санкції проти Росії
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

У четвер, 16 жовтня, Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову із російським диктатором Путіним. Після цього він заявив, що зараз "не ідеальний час" для запровадження додаткових санкцій проти Росії.

Про це лідер США сказав під час спілкування із представниками ЗМІ.

Читайте також:

Трамп про нові санкції проти Росії

Президент США Дональд Трамп вважає, що наразі "не ідеальний час", щоб запроваджувати додаткові санкції проти прибутку Росії з енергоресурсів.

Зауважимо, що напередодні лідер республіканської більшості в Сенаті США Джон Тун заявив про готовність винести на голосування законопроєкт про санкції проти Росії.

Тун сказав, що сенатори "обговорюють час і дату" ухвалення законопроєкту, який передбачатиме запровадження тарифів для країн, що імпортують енергоресурси РФ, та вторинних санкцій проти іноземних компаній, які підтримують російське енерговиробництво.

Очільника Білого дому Трампа попросили прокоментувати це, на що він сказав, що Тун не знає про дзвінок до Путіна. Трамп зазначив, що він розповість про це лідеру республіканської більшості в Сенаті, а також спікеру Палати представників Майку Джонсону.

"Це може бути настільки продуктивним дзвінком, що ми зрештою досягнемо успіху… Я не проти нічого, я просто кажу, що це може бути не ідеальний час. Це може статися через тиждень або два. Але це на мій розсуд, як ви знаєте", — сказав Трамп.

Раніше ми інформували, що розмова Трампа і Путіна 16 жовтня тривала більш ніж дві години.

Після розмови із Путіним Трамп розповів про реакцію російського диктатора на ідею продати НАТО Томагавки для передачі Україні.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
