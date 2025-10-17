Відео
Головна Новини дня Трамп з усмішкою розповів про реакцію Путіна на Томагавки

Трамп з усмішкою розповів про реакцію Путіна на Томагавки

Ua ru
Дата публікації: 17 жовтня 2025 00:17
Оновлено: 00:18
Дональд Трамп заявив, що Путіну не сподобалась ідея передати тисячі Томагавків Україні
Термінова новина

Лідер США Дональд Трамп заявив, що Путіну дуже не сподобалась ідея продати НАТО Томагавки для передачі Україні. Про реакцію диктатора РФ Дональд Трамп розповідав задоволено посміхаючись.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Читайте також:

Як Путін відреагував на "тисячу Томагавків" для України

За словами Трампа, власник Кремля був дуже незадоволений подібною перспективою.

"Я справді сказав Путіну: "Ви не проти, якщо я дам пару тисяч "Томагавків" вашій опозиції?". Йому не сподобалась ця ідея", — посміхаючись сказав Трамп.

Новина оновлюється...

володимир путін Дональд Трамп ракети війна в Україні далекобійна зброя
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
