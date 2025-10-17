Дональд Трамп заявив, що Путіну не сподобалась ідея передати тисячі Томагавків Україні

Термінова новина

Лідер США Дональд Трамп заявив, що Путіну дуже не сподобалась ідея продати НАТО Томагавки для передачі Україні. Про реакцію диктатора РФ Дональд Трамп розповідав задоволено посміхаючись.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Як Путін відреагував на "тисячу Томагавків" для України

За словами Трампа, власник Кремля був дуже незадоволений подібною перспективою.

"Я справді сказав Путіну: "Ви не проти, якщо я дам пару тисяч "Томагавків" вашій опозиції?". Йому не сподобалась ця ідея", — посміхаючись сказав Трамп.

Новина оновлюється...