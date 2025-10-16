Чи нададуть Штати Tomahawk Україні — відповідь Трампа

Дональд Трамп. Фото: Reuters

У США багато ракет Tomahawk. Попри це, Штати не можуть спустошувати ці запаси.

Таку заяву президент США Дональд Трамп зробив під час виступу в Овальному кабінеті після розмови з Володимиром Путіним.

Trump:



We need Tomahawks — the United States has a lot, but we need them. We can’t deplete for our country.



Коментар Трампа щодо Tomahawk для України

"Нам потрібні Tomahawk... У США їх багато, але вони потрібні нам. Ми не можемо спустошувати їх заради нашої країни. Нам вони теж потрібні", — наголосив американський лідер.

Що відомо про ракети Tomahawk

Tomahawk — американська крилата ракета, яка летить зі швидкістю близько 900 кілометрів за годину й може вражати цілі на відстані до 1 600 кілометрів. Особливість цієї ракети — здатність низько летіти, маневруючи й оминаючи перепони.

Нагадаємо, боксер Олександр Усик висловився щодо ймовірності передачі Україні ракет Tomahawk. На його думку, якщо Америка планує надати Україні цю зброю, рішення вже ухвалили.

Також ми повідомляли, що Дональд Трамп провів телефонну розмову з Володимиром Путіним. Політики спілкувалися ввечері 16 жовтня.