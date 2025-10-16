Відео
Україна
Трамп відповів, чи дасть Україні Tomahawk

Трамп відповів, чи дасть Україні Tomahawk

Ua ru
Дата публікації: 16 жовтня 2025 23:49
Оновлено: 00:26
Чи нададуть Штати Tomahawk Україні — відповідь Трампа
Дональд Трамп. Фото: Reuters

У США багато ракет Tomahawk. Попри це, Штати не можуть спустошувати ці запаси.

Таку заяву президент США Дональд Трамп зробив під час виступу в Овальному кабінеті після розмови з Володимиром Путіним. 

Читайте також:

Коментар Трампа щодо Tomahawk для України 

"Нам потрібні Tomahawk... У США їх багато, але вони потрібні нам. Ми не можемо спустошувати їх заради нашої країни. Нам вони теж потрібні", — наголосив американський лідер.

Що відомо про ракети Tomahawk

Tomahawk — американська крилата ракета, яка летить зі швидкістю близько 900 кілометрів за годину й може вражати цілі на відстані до 1 600 кілометрів. Особливість цієї ракети — здатність низько летіти, маневруючи й оминаючи перепони.

Нагадаємо, боксер Олександр Усик висловився щодо ймовірності передачі Україні ракет Tomahawk. На його думку, якщо Америка планує надати Україні цю зброю, рішення вже ухвалили.

Також ми повідомляли, що Дональд Трамп провів телефонну розмову з Володимиром Путіним. Політики спілкувалися ввечері 16 жовтня.

США зброя Дональд Трамп військова допомога ракета
Чекарьова Марія - редактор
Автор:
Чекарьова Марія
