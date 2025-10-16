Tomahawk для України — думка Усика про передачу ракет

Український боксер Олександр Усик. Фото: Getty Images

Україна чекає на рішення США щодо передачі далекобійних ракет Tomahawk. Український боксер Олександр Усик з приводу цього заявив, якщо Америка планувала передати зброю нашій країні, вона вже ухвалила це рішення.

Про це Олександр Усик повідомив у коментарі Новини.LIVE.

Думка Усика про ракети Tomahawk для України

"Якщо США планували передати Україні "Томагавки", то вони вже ухвалили це рішення", — вважає Олександр Усик.

Відповідаючи на питання журналістки, як у світі зараз реагують на війну в Україну, боксер відповів що це залежить від політичних процесів. Водночас він додав, що на це впливає і поведінка українців, які живуть за кордоном.

"Якщо ти приїхав у чужу країну — поважай її правила, не треба вимагати, щоб усі підлаштовувались під тебе", — наголосив спортсмен.

Нагадаємо, раніше видання Financial Times повідомляло, якщо США передадуть ракети Tomahawk Україні, то це буде не більше, ніж 50 одиниць зброї. Це повʼязано з потребами армії США, зокрема для протистояння з Венесуелою.

Водночас Москва тисне на США, щоб не допустити передачі Tomahawk. За даними ISW, у Кремлі різко змінили риторику та політику щодо Америки.