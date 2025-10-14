Відео
Україна
ЗМІ дізнались, скільки ракет Tomahawk США можуть дати Україні

ЗМІ дізнались, скільки ракет Tomahawk США можуть дати Україні

Ua ru
Дата публікації: 14 жовтня 2025 14:20
Tomahawk для України — скільки ракет можуть передати США
Володимир Зеленський і Дональд Трамп. Фото: ОПУ

Якщо США ухвалять рішення передати Україні ракети Tomahawk, вони зможуть надіслати не більше, ніж 50 одиниць зброї. Це пов'язано з низьким виробництвом та потребами американської армії.

Про це повідомляє Financial Times

Читайте також:

Скільки ракет Tomahawk США можуть дати Україні

Посилаючись на слова директора оборонної програми аналітичного "Центру нової американської безпеки" Стейсі Петтіджон, видання повідомило, що США мають можливість виділити Україні від 20 до 50 далекобійних ракет Tomahawk. Це повʼязано з низьким рівнем виробництва, а також потребами армії США, зокрема для протистояння з Венесуелою. 

Водночас українські посадовці вважають, що Трамп ще ніколи не був так близько до передачі Tomahawk, хоча остаточного рішення очільник Білого дому ще не прийняв.

У матеріалі також зазначається, якщо ж американський президент вирішить продати далекобійні ракети НАТО для подальшої передачі Україні, то це було б найзначнішою військовою підтримкою з боку Трампа, що різко контрастувало б з його попередньою позицією.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський пояснив, по яких цілях Україна запустить ракети Tomahawk. Він переконаний, що вони можуть послабити військовий потенціал Росії. 

Водночас Дональд Трамп вірить, що Tomahawk для ЗСУ змусить Путіна піти на мир. Американський президент заявив, що Путіну рано чи пізно доведеться погодитись на переговори. 

США зброя Дональд Трамп військова допомога ракети війна в Україні
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
