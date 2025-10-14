Видео
Україна
СМИ узнали, сколько ракет Tomahawk США могут дать Украине

Ua ru
Дата публикации 14 октября 2025 14:20
Tomahawk для Украины — сколько ракет могут передать США
Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: ОПУ

Если США примут решение передать Украине ракеты Tomahawk, они смогут прислать не более 50 единиц оружия. Это связано с низким производством и потребностями американской армии.

Об этом сообщает Financial Times.

Читайте также:

Сколько ракет Tomahawk США могут дать Украине

Ссылаясь на слова директора оборонной программы аналитического "Центра новой американской безопасности" Стейси Петтиджон, издание сообщило, что США имеют возможность выделить Украине от 20 до 50 дальнобойных ракет Tomahawk. Это связано с низким уровнем производства, а также потребностями армии США, в частности для противостояния с Венесуэлой.

В то же время украинские чиновники считают, что Трамп еще никогда не был так близко к передаче Tomahawk, хотя окончательного решения глава Белого дома еще не принял.

В материале также отмечается, если же американский президент решит продать дальнобойные ракеты НАТО для дальнейшей передачи Украине, то это было бы самой значительной военной поддержкой со стороны Трампа, что резко контрастировало бы с его предыдущей позицией.

Напомним, ранее Владимир Зеленский объяснил, по каким целям Украина запустит ракеты Tomahawk. Он убежден, что они могут ослабить военный потенциал России.

В то же время Дональд Трамп верит, что Tomahawk для ВСУ заставит Путина пойти на мир. Американский президент заявил, что Путину рано или поздно придется согласиться на переговоры.

США оружие Дональд Трамп военная помощь ракеты война в Украине
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
