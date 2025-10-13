Зеленский пообещал бить Томагавками только по важным военным целям РФ

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Fox News отметил, что использование дальнобойного оружия типа Tomahawk на территории России не будет касаться гражданских объектов. Эти ракеты помогут ослабить именно военный потенциал оккупантов РФ.

Об этом заявлении Владимира Зеленского сообщают Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Куда ВСУ ударят Томагавками, если получат

Украинский президент подчеркнул, что в случае передачи Украине дальнобойных ракет Tomahawk, их будут запускать исключительно по важным военным целям. Главной целью таких действий является ослабление военного потенциала России и уменьшение ее способности продолжать войну против Украины.

Зеленский подчеркнул, что Россия использует полученные от продажи энергоносителей средства для финансирования своей военной машины. Поэтому, по его словам, самые эффективные пути прекращения войны — это дипломатическое давление и вооруженная борьба с целью минимизации военных возможностей агрессора.

"Россияне продают энергию, получают деньги и вкладывают их в военные цели. Поэтому самое важное — уменьшить возможность России продолжать войну. Есть только два пути: давить дипломатически или на поле боя. Но прежде всего — уменьшение их возможностей. Это только военные цели, исключительно военные. Мы никогда не атаковали мирных жителей. В этом большая разница между Украиной и Россией", — заявил президент Украины.

Важно подчеркнуть, что Украина никогда не совершала атаки на мирное население, в отличие от России, сказал Зеленский.

Ранее Зеленский заявил, что Россия тратит огромные средства на войну, поэтому санкции остаются критически важными. По словам украинского лидера, Кремль выделяет более 350 млрд долларов ежегодно на агрессию против Украины.

А еще в интервью журналистам Fox News Зеленский отметил важность давления на РФ. Он отметил важность энергетических санкций ЕС, но еще надо решить вопрос со Словакией и Венгрией.