Зеленський пообіцяв бити Томагавками тільки по важливих військових цілях РФ

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Fox News наголосив, що використання далекобійної зброї типу Tomahawk на території Росії не буде стосуватись цивільних об'єктів. Ці ракети допоможуть послабити саме військовий потенціал окупантів РФ.

Про цю заяву Володимира Зеленського повідомляють Новини.LIVE.

Український президент наголосив, що у разі передачі Україні далекобійних ракет Tomahawk, їх будуть запускати виключно по важливих військових цілях. Головною метою таких дій є послаблення військового потенціалу Росії та зменшення її здатності продовжувати війну проти України.

Зеленський підкреслив, що Росія використовує отримані від продажу енергоносіїв кошти для фінансування своєї воєнної машини. Тому, за його словами, найефективніші шляхи припинення війни — це дипломатичний тиск та збройна боротьба з метою мінімізації військових можливостей агресора.

"Росіяни продають енергію, отримують гроші й вкладають їх у військові цілі. Тому найважливіше — зменшити можливість Росії продовжувати війну. Є лише два шляхи: тиснути дипломатично або на полі бою. Але передусім — зменшення їхніх можливостей. Це тільки військові цілі, виключно військові. Ми ніколи не атакували мирних жителів. У цьому велика різниця між Україною та Росією", — заявив президент України.

Важливо підкреслити, що Україна ніколи не здійснювала атаки на мирне населення, на відміну від Росії, сказав Зеленський.

Раніше Зеленський заявив, що Росія витрачає величезні кошти на війну, тому санкції залишаються критично важливими. За словами українського лідера, Кремль виділяє понад 350 млрд доларів щорічно на агресію проти України.

А ще в інтерв'ю журналістам Fox News Зеленський наголосив на важливості тиску на РФ. Він відмітив важливість енергетичних санкцій ЄС, але ще треба розв'язати питання зі Словаччиною та Угорщиною.