Зеленський повідомив, що РФ витрачає щорічно 350 млрд доларів на війну з Україною, тому слід посилити санкції

Росія витрачає величезні кошти на війну: санкції залишаються критично важливими. Саме санкції, на думку президента України Володимира Зеленського, є ключовим інструментом стримування військових амбіцій Кремля.

Про це український президент заявив в інтерв'ю Fox News, передають Новини.LIVE.

Скільки РФ витрачає на війну в Україні

За словами Зеленського, Росія спрямовує 350 мільярдів доларів на ведення війни та підтримку свого оборонного сектора. Ці значні фінансові ресурси дозволяють Росії виробляти велику кількість безпілотників, дорогих ракет та артилерійських снарядів. Крім того, Росія інвестує кошти в військову співпрацю з Північною Кореєю, сприяючи зміцненню її військового потенціалу.

"Росія зараз витрачає 350 мільярдів доларів лише на військові цілі — цю війну та свій оборонний сектор. Тому вони виробляють так багато дронів, дорогих ракет, артилерійських снарядів. І вкладають великі кошти у контракти з Північною Кореєю, допомагаючи їй зміцнювати армію. Тому санкції дуже важливі", — акцентував Зеленський.

З огляду на це, президент України підкреслив вирішальне значення санкцій у зупинці фінансування російської військової машини та перекритті каналів міжнародної співпраці, які дозволяють Кремлю підтримувати свій оборонний комплекс, зазначив він.

Раніше в інтерв'ю американським журналістам Зеленський висловився щодо важливості посилення тиску на РФ. Він відмітив важливість енергетичних санкцій ЄС, але ще треба розв'язати питання зі Словаччиною та Угорщиною.

Тим часом Дональд Трамп закликав відновити розслідування щодо процедури імпічменту. Йдеться про так званий "український імпічмент", ініційований проти американського лідера восени 2019 року.