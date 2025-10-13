Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Що стримує РФ та скільки там тратять на війну — заява Зеленського

Що стримує РФ та скільки там тратять на війну — заява Зеленського

Ua ru
Дата публікації: 13 жовтня 2025 00:18
Зеленський повідомив, що РФ витрачає щорічно 350 млрд доларів на війну з Україною, тому слід посилити санкції
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Getti

Росія витрачає величезні кошти на війну: санкції залишаються критично важливими. Саме санкції, на думку президента України Володимира Зеленського, є ключовим інструментом стримування військових амбіцій Кремля.

Про це український президент заявив в інтерв'ю Fox News, передають Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Скільки РФ витрачає на війну в Україні

За словами Зеленського, Росія спрямовує 350 мільярдів доларів на ведення війни та підтримку свого оборонного сектора. Ці значні фінансові ресурси дозволяють Росії виробляти велику кількість безпілотників, дорогих ракет та артилерійських снарядів. Крім того, Росія інвестує кошти в військову співпрацю з Північною Кореєю, сприяючи зміцненню її військового потенціалу.

"Росія зараз витрачає 350 мільярдів доларів лише на військові цілі — цю війну та свій оборонний сектор. Тому вони виробляють так багато дронів, дорогих ракет, артилерійських снарядів. І вкладають великі кошти у контракти з Північною Кореєю, допомагаючи їй зміцнювати армію. Тому санкції дуже важливі", — акцентував Зеленський.

З огляду на це, президент України підкреслив вирішальне значення санкцій у зупинці фінансування російської військової машини та перекритті каналів міжнародної співпраці, які дозволяють Кремлю підтримувати свій оборонний комплекс, зазначив він.

Раніше в інтерв'ю американським журналістам Зеленський висловився щодо важливості посилення тиску на РФ. Він відмітив важливість енергетичних санкцій ЄС, але ще треба розв'язати питання зі Словаччиною та Угорщиною

Тим часом Дональд Трамп закликав відновити розслідування щодо процедури імпічменту. Йдеться про так званий "український імпічмент", ініційований проти американського лідера восени 2019 року.

Володимир Зеленський санкції проти Росії росія окупанти війна в Україні
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації