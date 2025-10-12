Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Трамп закликав розслідувати "український імпічмент" 2019 року

Трамп закликав розслідувати "український імпічмент" 2019 року

Ua ru
Дата публікації: 12 жовтня 2025 20:51
Трамп закликав розслідувати спробу українського імпічменту
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп закликав відновити розслідування щодо процедури імпічменту. Йдеться про так званий "український імпічмент", ініційований проти американського лідера восени 2019 року.

Про це глава Білого дому написав у соцмережі Truth Social у неділю, 12 жовтня.

Реклама
Читайте також:

Трамп закликав розслідувати "український імпічмент" проти нього

Дональд Трамп закликав Конгрес і відповідні органи розслідувати події навколо його імпічменту 2019 року, пов’язаного з Україною.

У своєму дописі лідер США назвав той процес "набагато масштабнішим і незаконним обманом, ніж Вотергейт". Він висловив сподівання, що "відповідні органи, включно з Конгресом, розслідують це".

Крім того, глава Білого дому звинуватив конгресмена Адама Шиффа, який у 2019 році був заступником голови Комітету з розвідки Палати представників, у "нечесності й корупції".

"Скандал з імпічментом України (проти мене!) був набагато більшим незаконним обманом, ніж Вотергейт. Я щиро сподіваюся, що відповідні органи, включаючи Конгрес, розслідують цю справу! Адам "Schiffty" Шифф був настільки нечесним і корумпованим. Було порушено так багато законів і протоколів, просто знехтувано ними!", — написав Трамп.

Трамп імпічмент
Скриншот повідомлення Трампа/Truth Social

Що відомо про "український імпічмент" Трампа

У США скандал довкола так званого "українського імпічменту" Дональда Трампа розгорівся у 2019 році. Тодішнього президента звинуватили у зловживанні владою через тиск на Україну, аби отримати політичні вигоди перед виборами.

Причиною стало розслідування після телефонної розмови Трампа з Володимиром Зеленським 25 липня 2019 року. Американські спецслужби заявили, що Трамп нібито вимагав від Києва розпочати справу проти свого конкурента Джо Байдена та його сина Гантера, пов’язаного з українською компанією Burisma. Водночас за даними ЗМІ, Білий дім затримував військову допомогу Україні на суму майже 400 мільйонів доларів.

У грудні 2019 року Палата представників ініціювала процедуру імпічменту, висунувши Трампу два звинувачення — у зловживанні владою та перешкоджанні роботі Конгресу. Втім, у лютому 2020 року Сенат, де більшість мали республіканці, виправдав президента, і він залишився на посаді.

Нагадаємо, що у квітні 2025 року до Палати представників США внесли статті про імпічмент президента Дональда Трампа.

Також ми інформували, що конгресмен готував звинувачення проти Трампа для імпічменту.

США Дональд Трамп Україна розслідування Білий дім імпічмент
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації