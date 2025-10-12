Трамп закликав розслідувати спробу українського імпічменту

Трамп закликав розслідувати "український імпічмент" 2019 року
Президент США Дональд Трамп закликав відновити розслідування щодо процедури імпічменту. Йдеться про так званий "український імпічмент", ініційований проти американського лідера восени 2019 року.
Про це глава Білого дому написав у соцмережі Truth Social у неділю, 12 жовтня.
Дональд Трамп закликав Конгрес і відповідні органи розслідувати події навколо його імпічменту 2019 року, пов’язаного з Україною.
У своєму дописі лідер США назвав той процес "набагато масштабнішим і незаконним обманом, ніж Вотергейт". Він висловив сподівання, що "відповідні органи, включно з Конгресом, розслідують це".
Крім того, глава Білого дому звинуватив конгресмена Адама Шиффа, який у 2019 році був заступником голови Комітету з розвідки Палати представників, у "нечесності й корупції".
"Скандал з імпічментом України (проти мене!) був набагато більшим незаконним обманом, ніж Вотергейт. Я щиро сподіваюся, що відповідні органи, включаючи Конгрес, розслідують цю справу! Адам "Schiffty" Шифф був настільки нечесним і корумпованим. Було порушено так багато законів і протоколів, просто знехтувано ними!", — написав Трамп.
Що відомо про "український імпічмент" Трампа
У США скандал довкола так званого "українського імпічменту" Дональда Трампа розгорівся у 2019 році. Тодішнього президента звинуватили у зловживанні владою через тиск на Україну, аби отримати політичні вигоди перед виборами.
Причиною стало розслідування після телефонної розмови Трампа з Володимиром Зеленським 25 липня 2019 року. Американські спецслужби заявили, що Трамп нібито вимагав від Києва розпочати справу проти свого конкурента Джо Байдена та його сина Гантера, пов’язаного з українською компанією Burisma. Водночас за даними ЗМІ, Білий дім затримував військову допомогу Україні на суму майже 400 мільйонів доларів.
У грудні 2019 року Палата представників ініціювала процедуру імпічменту, висунувши Трампу два звинувачення — у зловживанні владою та перешкоджанні роботі Конгресу. Втім, у лютому 2020 року Сенат, де більшість мали республіканці, виправдав президента, і він залишився на посаді.
Нагадаємо, що у квітні 2025 року до Палати представників США внесли статті про імпічмент президента Дональда Трампа.
Також ми інформували, що конгресмен готував звинувачення проти Трампа для імпічменту.
