Трамп закликав розслідувати спробу українського імпічменту

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп закликав відновити розслідування щодо процедури імпічменту. Йдеться про так званий "український імпічмент", ініційований проти американського лідера восени 2019 року.

Про це глава Білого дому написав у соцмережі Truth Social у неділю, 12 жовтня.

Трамп закликав розслідувати "український імпічмент" проти нього

Дональд Трамп закликав Конгрес і відповідні органи розслідувати події навколо його імпічменту 2019 року, пов’язаного з Україною.

У своєму дописі лідер США назвав той процес "набагато масштабнішим і незаконним обманом, ніж Вотергейт". Він висловив сподівання, що "відповідні органи, включно з Конгресом, розслідують це".

Крім того, глава Білого дому звинуватив конгресмена Адама Шиффа, який у 2019 році був заступником голови Комітету з розвідки Палати представників, у "нечесності й корупції".

"Скандал з імпічментом України (проти мене!) був набагато більшим незаконним обманом, ніж Вотергейт. Я щиро сподіваюся, що відповідні органи, включаючи Конгрес, розслідують цю справу! Адам "Schiffty" Шифф був настільки нечесним і корумпованим. Було порушено так багато законів і протоколів, просто знехтувано ними!", — написав Трамп.

Скриншот повідомлення Трампа/Truth Social

Що відомо про "український імпічмент" Трампа

У США скандал довкола так званого "українського імпічменту" Дональда Трампа розгорівся у 2019 році. Тодішнього президента звинуватили у зловживанні владою через тиск на Україну, аби отримати політичні вигоди перед виборами.

Причиною стало розслідування після телефонної розмови Трампа з Володимиром Зеленським 25 липня 2019 року. Американські спецслужби заявили, що Трамп нібито вимагав від Києва розпочати справу проти свого конкурента Джо Байдена та його сина Гантера, пов’язаного з українською компанією Burisma. Водночас за даними ЗМІ, Білий дім затримував військову допомогу Україні на суму майже 400 мільйонів доларів.

У грудні 2019 року Палата представників ініціювала процедуру імпічменту, висунувши Трампу два звинувачення — у зловживанні владою та перешкоджанні роботі Конгресу. Втім, у лютому 2020 року Сенат, де більшість мали республіканці, виправдав президента, і він залишився на посаді.

Нагадаємо, що у квітні 2025 року до Палати представників США внесли статті про імпічмент президента Дональда Трампа.

Також ми інформували, що конгресмен готував звинувачення проти Трампа для імпічменту.