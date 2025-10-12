Видео
Главная Новости дня Трамп призвал расследовать "украинский импичмент" в 2019 году

Трамп призвал расследовать "украинский импичмент" в 2019 году

Ua ru
Дата публикации 12 октября 2025 20:51
Трамп призвал расследовать попытку украинского импичмента
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп призвал возобновить расследование по процедуре импичмента. Речь идет о так называемом "украинском импичменте", инициированном против американского лидера осенью 2019 года.

Об этом глава Белого дома написал в соцсети Truth Social в воскресенье, 12 октября.

Трамп призвал расследовать "украинский импичмент" против него

Дональд Трамп призвал Конгресс и соответствующие органы расследовать события вокруг его импичмента 2019 года, связанного с Украиной.

В своей заметке лидер США назвал тот процесс "гораздо более масштабным и незаконным обманом, чем Уотергейт". Он выразил надежду, что "соответствующие органы, включая Конгресс, расследуют это".

Кроме того, глава Белого дома обвинил конгрессмена Адама Шиффа, который в 2019 году был заместителем председателя Комитета по разведке Палаты представителей, в "нечестности и коррупции".

"Скандал с импичментом Украины (против меня!) был гораздо большим незаконным обманом, чем Уотергейт. Я искренне надеюсь, что соответствующие органы, включая Конгресс, расследуют это дело! Адам "Schiffty" Шифф был настолько нечестным и коррумпированным. Было нарушено так много законов и протоколов, просто пренебрежено ими!" — написал Трамп.

Трамп імпічмент
Скриншот сообщения Трампа/Truth Social

Что известно об "украинском импичменте" Трампа

В США скандал вокруг так называемого "украинского импичмента" Дональда Трампа разгорелся в 2019 году. Тогдашнего президента обвинили в злоупотреблении властью из-за давления на Украину, чтобы получить политические выгоды перед выборами.

Причиной стало расследование после телефонного разговора Трампа с Владимиром Зеленским 25 июля 2019 года. Американские спецслужбы заявили, что Трамп якобы требовал от Киева начать дело против своего конкурента Джо Байдена и его сына Хантера, связанного с украинской компанией Burisma. В то же время по данным СМИ, Белый дом задерживал военную помощь Украине на сумму почти 400 миллионов долларов.

В декабре 2019 года Палата представителей инициировала процедуру импичмента, выдвинув Трампу два обвинения — в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса. Впрочем, в феврале 2020 года Сенат, где большинство имели республиканцы, оправдал президента, и он остался в должности.

Напомним, что в апреле 2025 года в Палату представителей США внесли статьи об импичменте президента Дональда Трампа.

Также мы информировали, что конгрессмен готовил обвинения против Трампа для импичмента.

Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
