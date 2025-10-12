Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Треба більше тиску на РФ — Зеленський про енергетичні санкції ЄС

Треба більше тиску на РФ — Зеленський про енергетичні санкції ЄС

Ua ru
Дата публікації: 12 жовтня 2025 23:51
Хоча ЄС відмовилась на 80% від енергетичних контрактів з РФ, але треба тиснути ще більше на Путіна, заявив Зеленський
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Getti

Президент України Володимир Зеленський закликає Європу до посилення санкцій проти Росії. І хоча, за словами українського лідера, ЄС позбулась 80% енергетичних контактів з РФ, але треба тиснути ще сильніше.

Про це з посиланням на інтерв'ю Зеленського Fox News повідомляють Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Що заявив президент України

Володимир Зеленський відзначив позитивні зрушення європейців у напрямку зменшення залежності від російських енергоресурсів. Однак, Президент наголосив, що цієї міри недостатньо для того, щоб надати значний тиск на російський уряд. Він підтримав позицію США щодо необхідності посилення санкцій.

"Європа зробила великий прогрес — скоротила 80% енергоконтрактів за час війни. Ми працювали разом, проводили зустрічі, діалоги — і вони це зробили. Але цього недостатньо. Я згоден з американцями — потрібно більше", — сказав Зеленський.

Президент України також зауважив, що співпраця з деякими країнами ЄС залишається проблематичною. Зокрема, він висловив думку про можливість знаходження альтернативних рішень для Словаччини, тоді як діалог з Угорщиною ускладнений. Президент висловив надію на вплив колишнього президента США Дональда Трампа на угорський уряд для посилення тиску на Росію.

"Щодо словаків — ми можемо знайти альтернативи. З угорцями складніше, ми не говоримо напряму, але президент Трамп може вплинути на них і тиснути", — акцентував український президент.

Раніше повідомлялось, що в інтерв'ю американським журналістам Зеленський розповів, чого очікує від Трампа. Президент України хоче, щоб очільник Білого дому використав свій вплив на диктатора Путіна.

Також Зеленський розкрив подробиці розмови із Трампом 12 жовтня — які теми були на порядку денному.

Володимир Зеленський санкції проти Росії США ЄС енергетика
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації