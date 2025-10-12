Хоча ЄС відмовилась на 80% від енергетичних контрактів з РФ, але треба тиснути ще більше на Путіна, заявив Зеленський

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Getti

Президент України Володимир Зеленський закликає Європу до посилення санкцій проти Росії. І хоча, за словами українського лідера, ЄС позбулась 80% енергетичних контактів з РФ, але треба тиснути ще сильніше.

Про це з посиланням на інтерв'ю Зеленського Fox News повідомляють Новини.LIVE.

Що заявив президент України

Володимир Зеленський відзначив позитивні зрушення європейців у напрямку зменшення залежності від російських енергоресурсів. Однак, Президент наголосив, що цієї міри недостатньо для того, щоб надати значний тиск на російський уряд. Він підтримав позицію США щодо необхідності посилення санкцій.

"Європа зробила великий прогрес — скоротила 80% енергоконтрактів за час війни. Ми працювали разом, проводили зустрічі, діалоги — і вони це зробили. Але цього недостатньо. Я згоден з американцями — потрібно більше", — сказав Зеленський.

Президент України також зауважив, що співпраця з деякими країнами ЄС залишається проблематичною. Зокрема, він висловив думку про можливість знаходження альтернативних рішень для Словаччини, тоді як діалог з Угорщиною ускладнений. Президент висловив надію на вплив колишнього президента США Дональда Трампа на угорський уряд для посилення тиску на Росію.

"Щодо словаків — ми можемо знайти альтернативи. З угорцями складніше, ми не говоримо напряму, але президент Трамп може вплинути на них і тиснути", — акцентував український президент.

