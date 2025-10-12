Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський розкрив подробиці розмов із Трампом та Макроном

Зеленський розкрив подробиці розмов із Трампом та Макроном

Ua ru
Дата публікації: 12 жовтня 2025 17:12
Зеленський розповів деталі розмов з Трампом і Макроном
Президент України Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

У неділю, 12 жовтня, Президент України Володимир Зеленський розкрив подробиці телефонних розмов із лідером США Дональдом Трампом та Президентом Франції Емманюелем Макроном. З обома лідерами Зеленський обговорював посилення протиповітряної оборони.

Про це глава держави повідомив у своєму відеозверненні у Telegram.

Реклама
Читайте також:

Зеленський про розмову із Трампом

Зеленський зазначив, що сьогодні говорив із Президентом Трампом — і це вже вдруге цими днями.

Лідер поінформував, що наразі триває детальна робота з Америкою, щоб посилити нас — нашу ППО, усі наші можливості захисту: "Петріоти" передусім, інші системи, також наші активні дії, нашу далекобійність.

"Ми бачимо та чуємо, що Росія боїться, що американці можуть дати нам "Томагавки", це сигнал, що саме такий тиск може спрацювати для миру. Ми домовились із Президентом Трампом, що наші команди, наші військові займатимуться всім тим, що ми обговорили. І в тому числі це стосується енергетики, газу. Я дякую. Розраховуємо на результат", — сказав Зеленський.

Зеленський про розмову із Макроном

Також сьогодні, 12 жовтня, Зеленський говорив із Президентом Франції Макроном. Сторони, зокрема, обговорили посилення ППО.

"Говорив сьогодні також із Президентом Франції Макроном, теж ключове — це ППО, наша стійкість, також дипломатичні заходи наступних тижнів, ми координуємо наші позиції. Ми домовились, що наші військові передадуть Франції найперші потреби, і ми пришвидшуємо постачання", — поінформував глава держави.

Крім того, він додав, що також лідери обговорили ситуацію на Запорізькій атомній станції.

Зеленський зауважив, що Україна може, як це вже було десятки разів, відремонтувати лінії енергозабезпечення станції та гарантувати безпеку станції. Президент наголосив, що саме український контроль, саме наші українські фахівці є стовідсотковою гарантією безпеки.

"Росія не має інтересу повертати безпеку — їх треба дотиснути до цього, і потрібна більш чітка, чесна позиція МАГАТЕ. Росія може й мусить припинити обстріли, щоб ремонтні бригади могли працювати. Триває найдовший блекаут на Запорізькій АЕС — уже майже три тижні станція на дизель-генераторах. Так не має бути", — резюмував український лідер.

Раніше, ми інформували, що 12 жовтня вдруге за два дні Зеленський провів розмову із Президентом США Дональдом Трампом.

Також ми повідомляли й про телефонну розмову Зеленського з лідером Франції Емманюелем Макроном.

Володимир Зеленський переговори Емманюель Макрон Дональд Трамп війна в Україні
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації