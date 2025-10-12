Зеленський розповів деталі розмов з Трампом і Макроном

Президент України Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

У неділю, 12 жовтня, Президент України Володимир Зеленський розкрив подробиці телефонних розмов із лідером США Дональдом Трампом та Президентом Франції Емманюелем Макроном. З обома лідерами Зеленський обговорював посилення протиповітряної оборони.

Про це глава держави повідомив у своєму відеозверненні у Telegram.

Зеленський про розмову із Трампом

Зеленський зазначив, що сьогодні говорив із Президентом Трампом — і це вже вдруге цими днями.

Лідер поінформував, що наразі триває детальна робота з Америкою, щоб посилити нас — нашу ППО, усі наші можливості захисту: "Петріоти" передусім, інші системи, також наші активні дії, нашу далекобійність.

"Ми бачимо та чуємо, що Росія боїться, що американці можуть дати нам "Томагавки", це сигнал, що саме такий тиск може спрацювати для миру. Ми домовились із Президентом Трампом, що наші команди, наші військові займатимуться всім тим, що ми обговорили. І в тому числі це стосується енергетики, газу. Я дякую. Розраховуємо на результат", — сказав Зеленський.

Зеленський про розмову із Макроном

Також сьогодні, 12 жовтня, Зеленський говорив із Президентом Франції Макроном. Сторони, зокрема, обговорили посилення ППО.

"Говорив сьогодні також із Президентом Франції Макроном, теж ключове — це ППО, наша стійкість, також дипломатичні заходи наступних тижнів, ми координуємо наші позиції. Ми домовились, що наші військові передадуть Франції найперші потреби, і ми пришвидшуємо постачання", — поінформував глава держави.

Крім того, він додав, що також лідери обговорили ситуацію на Запорізькій атомній станції.

Зеленський зауважив, що Україна може, як це вже було десятки разів, відремонтувати лінії енергозабезпечення станції та гарантувати безпеку станції. Президент наголосив, що саме український контроль, саме наші українські фахівці є стовідсотковою гарантією безпеки.

"Росія не має інтересу повертати безпеку — їх треба дотиснути до цього, і потрібна більш чітка, чесна позиція МАГАТЕ. Росія може й мусить припинити обстріли, щоб ремонтні бригади могли працювати. Триває найдовший блекаут на Запорізькій АЕС — уже майже три тижні станція на дизель-генераторах. Так не має бути", — резюмував український лідер.

