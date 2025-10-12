Відео
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
Зеленський знову говорив із Трампом — про що домовилися

Зеленський знову говорив із Трампом — про що домовилися

Ua ru
Дата публікації: 12 жовтня 2025 16:26
Зеленський поговорив із Трампом вдруге за два дні
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

У неділю, 12 жовтня, Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з очільником Білого дому Дональдом Трампом. Це вже друга за два дні розмова між лідерами.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

Читайте також:

Зеленський поговорив із Трампом 12 жовтня — деталі

Сьогодні, 12 жовтня, Президент України Володимир Зеленський знову мав розмову із лідером США Дональдом Трампом — другу за два дні. Глава держави назвав сьогоднішнє спілкування з Трампом "продуктивним".

"Щойно говорив із Президентом США Дональдом Трампом, уже вдруге за два дні, і сьогодні теж була дуже продуктивна розмова", — написав Зеленський.

Водночас він поінформував, що у суботу, 11 жовтня, лідери домовились щодо певної тематики на сьогодні, і якраз по всіх цих аспектах ситуації вони пройшлись.

"Захист життя в нашій країні, посилення — і щодо ППО, і щодо нашої стійкості, і щодо нашої далекобійності. Багато деталей щодо енергетики. Президент Трамп добре поінформований про все, що відбувається. Домовились продовжити нашу розмову, і команди готуються. Дякую!" — резюмував президент.

Нагадаємо, що 11 жовтня Зеленський та Трамп провели телефонну розмову, під час якої обговорили низку важливих тем.

Згодом Зеленський розкрив подробиці телефонної розмови із Трампом — лідери говорили про наслідки атак РФ на енергосистему України.

Володимир Зеленський США переговори Дональд Трамп війна в Україні
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
