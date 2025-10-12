Видео
Главная Новости дня Зеленский снова говорил с Трампом — о чем договорились

Зеленский снова говорил с Трампом — о чем договорились

Ua ru
Дата публикации 12 октября 2025 16:26
Зеленский поговорил с Трампом второй раз за два дня
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

В воскресенье, 12 октября, Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Белого дома Дональдом Трампом. Это уже второй за два дня разговор между лидерами.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Читайте также:

Зеленский поговорил с Трампом 12 октября — детали

Сегодня, 12 октября, Президент Украины Владимир Зеленский снова разговаривал с лидером США Дональдом Трампом — второй за два дня. Глава государства назвал сегодняшнее общение с Трампом "продуктивным".

"Только что говорил с Президентом США Дональдом Трампом, уже второй раз за два дня, и сегодня тоже был очень продуктивный разговор", — написал Зеленский.

В то же время он сообщил, что в субботу, 11 октября, лидеры договорились по определенной тематике на сегодня, и как раз по всем этим аспектам ситуации они прошлись.

"Защита жизни в нашей стране, усиление — и по ПВО, и по нашей устойчивости, и по нашей дальнобойности. Много деталей по энергетике. Президент Трамп хорошо информирован обо всем, что происходит. Договорились продолжить наш разговор, и команды готовятся. Спасибо!" — резюмировал президент.

Напомним, что 11 октября Зеленский и Трамп провели телефонный разговор, во время которого обсудили ряд важных тем.

Позже Зеленский раскрыл подробности телефонного разговора с Трампом — лидеры говорили о последствиях атак РФ на энергосистему Украины.

Владимир Зеленский США переговоры Дональд Трамп война в Украине
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
