Зеленский поговорил с Трампом второй раз за два дня

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

В воскресенье, 12 октября, Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Белого дома Дональдом Трампом. Это уже второй за два дня разговор между лидерами.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

"Только что говорил с Президентом США Дональдом Трампом, уже второй раз за два дня, и сегодня тоже был очень продуктивный разговор", — написал Зеленский.

В то же время он сообщил, что в субботу, 11 октября, лидеры договорились по определенной тематике на сегодня, и как раз по всем этим аспектам ситуации они прошлись.

"Защита жизни в нашей стране, усиление — и по ПВО, и по нашей устойчивости, и по нашей дальнобойности. Много деталей по энергетике. Президент Трамп хорошо информирован обо всем, что происходит. Договорились продолжить наш разговор, и команды готовятся. Спасибо!" — резюмировал президент.

Напомним, что 11 октября Зеленский и Трамп провели телефонный разговор, во время которого обсудили ряд важных тем.

Позже Зеленский раскрыл подробности телефонного разговора с Трампом — лидеры говорили о последствиях атак РФ на энергосистему Украины.