Телефонный разговор Зеленского и Трампа 11 октября

Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский проводит телефонный разговор с главой США Дональдом Трампом. Что именно обсуждают пока неизвестно.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в субботу, 11 октября.

Звонок Зеленского и Трампа — детали

Других деталей Ермак пока не рассказал.

Сообщение Андрея Ермака. Фото: скриншот

Напомним, что вчера, 10 октября, Трамп поблагодарил российского диктатора Владимира Путина за якобы поддержку. Ведь накануне глава Кремля заявил, что Трамп заслуживает Нобелевскую премию мира, потому что он решает мировые кризисы.

А Путин недавно заявлял, что у них с Трампом есть общее понимание того, как завершить войну РФ против Украины.

Кроме того, глава Белого дома уверен, что в страна и РФ обязательно проведут переговоры по миру.