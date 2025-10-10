Война в Украине — Путин заявил о схожести позиций с Трампом

Путин заявил, что с Трампом есть понимание об окончании войны
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что у них с президентом США Дональдом Трампом есть общее понимание того, как завершить войну в Украине. По его словам, РФ якобы строит работу по "урегулированию" конфликта.
Об этом Владимир Путин заявил на саммите глав стран СНГ в Душанбе 10 октября.
Заявления Путина о войне в Украине
Путин заявил, что Трамп искренне стремится урегулировать "конфликт" в Украине. По его словам, они имеют общее понимание того, как завершить эту войну.
Также российский диктатор добавил, что Россия остается в рамках "договоренностей на Аляске" и якобы строит работу по "урегулированию" войны на основе положений, которые там обсуждались.
"Это сложный вопрос, который требует дополнительной проработки. Но мы остаемся на базе той дискуссии, которая состоялась в Анкоридже. Мы для себя здесь ничего не меняем — считаем, что нужно еще что-то доработать с обеих сторон. Но в целом мы остаемся в рамках договоренностей Аляски", — заявил глава Кремля.
Известно, что саммит прошел во Дворце Наций в узком и расширенном форматах. В нем также принимают участие лидеры Армении, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Азербайджана, а также самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.
Напомним, 8 октября Дональд Трамп заявил, что разочарован Путиным. По его словам, урегулировать войну в Украине оказалось гораздо сложнее, чем конфликт на Ближнем Востоке.
Также мы писали, что недавно Путин пригрозил США разрушением отношений. Он подчеркнул, что это случится, если Америка передаст Украине ракеты Tomahawk.
