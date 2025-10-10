Видео
Главная Новости дня Путин заявил, что с Трампом есть понимание об окончании войны

Путин заявил, что с Трампом есть понимание об окончании войны

Ua ru
Дата публикации 10 октября 2025 16:52
Война в Украине — Путин заявил о схожести позиций с Трампом
Российский диктатор Владимир Путин. Фото: REUTERS

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что у них с президентом США Дональдом Трампом есть общее понимание того, как завершить войну в Украине. По его словам, РФ якобы строит работу по "урегулированию" конфликта.

Об этом Владимир Путин заявил на саммите глав стран СНГ в Душанбе 10 октября.

Читайте также:

Заявления Путина о войне в Украине

Путин заявил, что Трамп искренне стремится урегулировать "конфликт" в Украине. По его словам, они имеют общее понимание того, как завершить эту войну.

Также российский диктатор добавил, что Россия остается в рамках "договоренностей на Аляске" и якобы строит работу по "урегулированию" войны на основе положений, которые там обсуждались.

"Это сложный вопрос, который требует дополнительной проработки. Но мы остаемся на базе той дискуссии, которая состоялась в Анкоридже. Мы для себя здесь ничего не меняем — считаем, что нужно еще что-то доработать с обеих сторон. Но в целом мы остаемся в рамках договоренностей Аляски", — заявил глава Кремля.

Известно, что саммит прошел во Дворце Наций в узком и расширенном форматах. В нем также принимают участие лидеры Армении, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Азербайджана, а также самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.

Напомним, 8 октября Дональд Трамп заявил, что разочарован Путиным. По его словам, урегулировать войну в Украине оказалось гораздо сложнее, чем конфликт на Ближнем Востоке.

Также мы писали, что недавно Путин пригрозил США разрушением отношений. Он подчеркнул, что это случится, если Америка передаст Украине ракеты Tomahawk.

владимир путин переговоры Дональд Трамп перемирие война в Украине
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
