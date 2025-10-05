Путин пригрозил США разрывом отношений — какую причину назвал диктатор России

Владимир Путин. Фото: Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Pool via REUTERS

Российский диктатор Владимир Путин пригрозил Соединенным Штатам Америки разрушением отношений. По его словам, это произойдет, если Украине передадут ракеты Tomahawk.

Об этом Владимир Путин сказал в комментарии российским СМИ в воскресенье, 5 октября.

Реклама

Читайте также:

Возможная передача Украине ракет Tomahawk

Российский диктатор высказался о возможной передаче Штатами ракет Tomahawk для Украины.

"Это приведет к разрушению наших отношений. Во всяком случае, наметились положительные тенденции в отношениях. Я говорю то, что думаю, а как именно все сложится, зависит не только от нас", — заявил Путин.

Напомним, вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что сейчас Вашингтон рассматривает запрос Украины на ракеты Tomahawk.

А по информации Reuters, Штаты вряд ли предоставят Украине Tomahawk. В то же время лидер Дональд Трамп может заменить их на другие ракеты.