Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Путин пригрозил США разрушением отношений — какая причина

Путин пригрозил США разрушением отношений — какая причина

Ua ru
Дата публикации 5 октября 2025 17:04
Путин пригрозил США разрывом отношений — какую причину назвал диктатор России
Владимир Путин. Фото: Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Pool via REUTERS

Российский диктатор Владимир Путин пригрозил Соединенным Штатам Америки разрушением отношений. По его словам, это произойдет, если Украине передадут ракеты Tomahawk.

Об этом Владимир Путин сказал в комментарии российским СМИ в воскресенье, 5 октября.

Реклама
Читайте также:

Возможная передача Украине ракет Tomahawk

Российский диктатор высказался о возможной передаче Штатами ракет Tomahawk для Украины.

"Это приведет к разрушению наших отношений. Во всяком случае, наметились положительные тенденции в отношениях. Я говорю то, что думаю, а как именно все сложится, зависит не только от нас", — заявил Путин.

Напомним, вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что сейчас Вашингтон рассматривает запрос Украины на ракеты Tomahawk.

А по информации Reuters, Штаты вряд ли предоставят Украине Tomahawk. В то же время лидер Дональд Трамп может заменить их на другие ракеты.

США война владимир путин Украина ракеты Россия
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации