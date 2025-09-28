Украина подала запрос на ракеты Tomahawk — что об этом говорит Венс

Джей Ди Вэнс. Фото: Alex Brandon/Pool via REUTERS

Вице-президент Соединенных Штатов Америки Джей Ди Вэнс заявил, что Украина подала запрос на ракеты Tomahawk. Сейчас Вашингтон рассматривает его, однако окончательное решение за лидером Дональдом Трампом.

Об этом Джей Ди Вэнс сказал в эфире Fox News в воскресенье, 28 сентября.

Ракеты Tomahawk для Украины

"Я всегда говорил, что хотел бы, чтобы европейцы взяли на себя большую ответственность. Я хотел, чтобы США прекратили вливать деньги и оружие в далекий конфликт, когда европейцы не брали на себя справедливую долю бремени", — отметил Вэнс.

По его словам, благодаря лидерству Трампа, европейцы теперь покупают оружие у США, а не получают его бесплатно.

Вэнс сообщил, что окончательное решение по Tomahawk примет Дональд Трамп.

"Президент будет действовать в интересах Соединенных Штатов Америки. Это главный принцип его внешней и оборонной политики, который мы применим и к вопросу о Tomahawk", — добавил вице-президент США.

Напомним, Вэнс подчеркнул, что россияне должны проснуться и увидеть реальность войны.

Кроме того, вице-президент Штатов сообщил, что Россия отказалась от переговоров по окончанию войны в Украине.