Україна подала запит на ракети Tomahawk — що про це каже Венс

Джей Ді Венс. Фото: Alex Brandon/Pool via REUTERS

Віцепрезидент Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венс заявив, що Україна подала запит на ракети Tomahawk. Наразі Вашингтон розглядає його, однак остаточне рішення за лідером Дональдом Трампом.

Про це Джей Ді Венс сказав в ефірі Fox News у неділю, 28 вересня.

Ракети Tomahawk для України

"Я завжди казав, що хотів би, щоб європейці взяли на себе більшу відповідальність. Я хотів, щоб США припинили вливати гроші та зброю у далекий конфлікт, коли європейці не брали на себе справедливу частку тягаря", — зазначив Венс.

За його словами, завдяки лідерству Трампа, європейці тепер купують зброю у США, а не отримують її безкоштовно.

Венс повідомив, що остаточне рішення щодо Tomahawk ухвалить Дональд Трамп.

"Президент діятиме в інтересах Сполучених Штатів Америки. Це головний принцип його зовнішньої та оборонної політики, який ми застосуємо і до питання про Tomahawk", — додав віцепрезидент США.

Нагадаємо, Венс наголосив, що росіяни повинні прокинутися та побачити реальність війни.

Крім того, віцепрезидент Штатів повідомив, що Росія відмовилася від переговорів щодо закінчення війни в Україні.