Віцепрезидент США Венс закликав росіян визнати реальність війни

Джей Ді Венс. Фото: REUTERS/Jessica Koscielniak

Віцепрезидент Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венс закликав росіян прокинутися. За його словами, вони повинні сприйняти реальність.

Про це Джей Ді Венс сказав в ефірі FoxNews у неділю, 28 вересня.

Росіяни повинні прокинутися

"Багато людей гинуть, а вони не мають чим похвалитися. Скільки ще людей вони готові втратити? Скільки ще вони вбʼють заради дуже незначної, якщо взагалі якоїсь, вигоди на місцях?" — наголосив Венс.

За його словами, Сполучені Штати Америки будуть продовжувати роботу заради миру. Венс сподівається, що росіяни прокинуться і побачать реальність.

Нагадаємо, духовний радник лідера США Марк Бернс висловився про російський обстріл України 28 вересня.

Крім того, Венс заявив, що РФ відмовилася від переговорів щодо завершення війни.