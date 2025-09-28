Відео
Головна Новини дня Венс закликав росіян прокинутися та сприйняти реальність

Венс закликав росіян прокинутися та сприйняти реальність

Дата публікації: 28 вересня 2025 18:34
Віцепрезидент США Венс закликав росіян визнати реальність війни
Джей Ді Венс. Фото: REUTERS/Jessica Koscielniak

Віцепрезидент Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венс закликав росіян прокинутися. За його словами, вони повинні сприйняти реальність.

Про це Джей Ді Венс сказав в ефірі FoxNews у неділю, 28 вересня.

Читайте також:

Росіяни повинні прокинутися

"Багато людей гинуть, а вони не мають чим похвалитися. Скільки ще людей вони готові втратити? Скільки ще вони вбʼють заради дуже незначної, якщо взагалі якоїсь, вигоди на місцях?" — наголосив Венс.

За його словами, Сполучені Штати Америки будуть продовжувати роботу заради миру. Венс сподівається, що росіяни прокинуться і побачать реальність.

Нагадаємо, духовний радник лідера США Марк Бернс висловився про російський обстріл України 28 вересня.

Крім того, Венс заявив, що РФ відмовилася від переговорів щодо завершення війни.

США війна Україна Росія Джей Ді Венс
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
