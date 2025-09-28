Відео
У США відреагували на обстріл України та закликали обʼєднатися

У США відреагували на обстріл України та закликали обʼєднатися

Ua ru
Дата публікації: 28 вересня 2025 17:50
У Трампа висловилися про масований російський обстріл України
Марк Бернс. Фото: кадр з відео

Духовний радник лідера Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа пастор Марк Бернс відреагував на масований російський обстріл України у ніч проти 28 вересня. Він закликав країни обʼєднатися.

Про це Марк Бернс написав у соцмережі X.

Читайте також:

Реакція Бернса на масований обстріл України

Духовний радник лідера Трампа зауважив, що Україна перебувала під безжальним ракетним обстрілом. Крім того, російські окупанти атакували дронами.

За словами Бернса, під час ударів сили протиповітряної оборони України намагалися захищати невинних людей.

"Ось таке життя, коли твій сусід стає божевільним. Я ставлю собі питання: як людство пройде це випробування в момент, коли зло так відкрито виривається назовні? Як нам стати достатньо сильними, щоб протистояти йому і перемогти його?" — наголосив він.

Бернс каже, що необхідно спиратися на віру, а не на страх. За його словами, варто обʼєднатися між країнами та говорити правду.

null
Допис Бернса. Фото: скриншот

Нагадаємо, лідер Фінляндії Александр Стубб висловився про російський обстріл Києва. Він закликав тиснути на РФ.

А у МЗС Естонії заявили про виділення 10 мільйонів євро на програму PURL, аби зміцнити Україну.

Автор:
Аркадій Пастула
Автор:
Аркадій Пастула
