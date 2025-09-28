У Трампа высказались о массированном российском обстреле Украины

Марк Бернс. Фото: кадр из видео

Духовный советник лидера Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа пастор Марк Бернс отреагировал на массированный российский обстрел Украины в ночь на 28 сентября. Он призвал страны объединиться.

Об этом Марк Бернс написал в соцсети X.

Реакция Бернса на массированный обстрел Украины

Духовный советник лидера Трампа отметил, что Украина находилась под безжалостным ракетным обстрелом. Кроме того, российские оккупанты атаковали дронами.

По словам Бернса, во время ударов силы противовоздушной обороны Украины пытались защищать невинных людей.

"Вот такая жизнь, когда твой сосед становится сумасшедшим. Я задаюсь вопросом: как человечество пройдет это испытание в момент, когда зло так открыто вырывается наружу? Как нам стать достаточно сильными, чтобы противостоять ему и победить его?" — подчеркнул он.

Бернс говорит, что необходимо опираться на веру, а не на страх. По его словам, стоит объединиться между странами и говорить правду.

Пост Бернса. Фото: скриншот

