Вице-президент США Вэнс призвал россиян признать реальность войны

Вэнс призвал россиян проснуться и воспринять реальность
Вице-президент Соединенных Штатов Америки Джей Ди Вэнс призвал россиян проснуться. По его словам, они должны воспринять реальность.
Об этом Джей Ди Вэнс сказал в эфире FoxNews в воскресенье, 28 сентября.
Россияне должны проснуться
"Много людей гибнет, а им нечем похвастаться. Сколько еще людей они готовы потерять? Сколько еще они убьют ради очень незначительной, если вообще какой-то, выгоды на местах?" — подчеркнул Вэнс.
По его словам, Соединенные Штаты Америки будут продолжать работу ради мира. Вэнс надеется, что россияне проснутся и увидят реальность.
Напомним, духовный советник лидера США Марк Бернс высказался о российском обстреле Украины 28 сентября.
Кроме того, Вэнс заявил, что РФ отказалась от переговоров по завершению войны.
