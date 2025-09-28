Видео
Україна
Главная Новости дня Вэнс призвал россиян проснуться и воспринять реальность

Вэнс призвал россиян проснуться и воспринять реальность

Ua ru
Дата публикации 28 сентября 2025 18:34
Вице-президент США Вэнс призвал россиян признать реальность войны
Джей Ди Вэнс. Фото: REUTERS/Jessica Koscielniak

Вице-президент Соединенных Штатов Америки Джей Ди Вэнс призвал россиян проснуться. По его словам, они должны воспринять реальность.

Об этом Джей Ди Вэнс сказал в эфире FoxNews в воскресенье, 28 сентября.

Читайте также:

Россияне должны проснуться

"Много людей гибнет, а им нечем похвастаться. Сколько еще людей они готовы потерять? Сколько еще они убьют ради очень незначительной, если вообще какой-то, выгоды на местах?" — подчеркнул Вэнс.

По его словам, Соединенные Штаты Америки будут продолжать работу ради мира. Вэнс надеется, что россияне проснутся и увидят реальность.

Напомним, духовный советник лидера США Марк Бернс высказался о российском обстреле Украины 28 сентября.

Кроме того, Вэнс заявил, что РФ отказалась от переговоров по завершению войны.

США война Украина Россия Джей Ди Вэнс
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
