Путін пригрозив США розривом відносин — яку причину назвав диктатор Росії

Російський диктатор Володимир Путін пригрозив Сполученим Штатам Америки руйнуванням відносин. За його словами, це станеться, якщо Україні передадуть ракети Tomahawk.

Про це Володимир Путін сказав у коментарі російським ЗМІ у неділю, 5 жовтня.

Можлива передача Україні ракет Tomahawk

Російський диктатор висловився про можливу передачу Штатами ракет Tomahawk для України.

"Це призведе до руйнування наших відносин. У всякому разі, намітилися позитивні тенденції у відносинах. Я кажу те, що думаю, а як саме все складеться, залежить не тільки від нас", — заявив Путін.

Нагадаємо, віцепрезидент США Джей Ді Венс повідомив, що наразі Вашингтон розглядає запит України на ракети Tomahawk.

А за інформацією Reuters, Штати навряд чи нададуть Україні Tomahawk. Водночас лідер Дональд Трамп може замінити їх на інші ракети.