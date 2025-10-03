Чи отримає Україна Tomahawk від США

Ракета Tomahawk. Фото: rtx.com

Сполучені Штати Америки навряд чи продадуть Україні далекобійні ракети Tomahawk, оскільки поточні запаси призначені для ВМС США та інших цілей. Але цілком можливо, що президент Дональд Трамп може надати ЗСУ інші ракети дальнього радіуса дії.

Про це пише Reuters з посиланням на заяву посадовця США на умовах анонімності.

Що Україна може отримати замість Tomahawk

Посадовець наголосив, що нестачі далекобійної зброї у США немає, натякаючи, що Києву можуть бути поставлені інші варіанти зброї меншої дальності.

За його словами, США можуть розглянути можливість дозволити європейським союзникам купувати іншу далекобійну зброю та поставити її Україні, проте навряд чи Tomahawk.

Водночас видання пише, що ракети Tomahawk дозволили б Україні бити вглиб РФ. Зокрема атакувати військові бази, логістичні вузли, аеродроми та командні центри, які нині залишаються недосяжними.

За даними бюджетних документів Пентагону, наразі у них є 8 959 ракет Tomahawk, їх середня ціна становить близько 1,3 млн доларів за штуку.

Довідка

Ракета Tomahawk виробляється з середини 1980-х років. Останніми роками виробництво коливалося від 55 до 90 ракет на рік.

Довжина ракети складає 6,25 метра. Вага — 1 440 кілограм. Може летіти на відстань до 2 500 кілометрів.

Згідно з бюджетними даними Пентагону, США планують купити 57 ракет у 2026 році.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розповів, від чого залежить отримання Україною далекобійної зброї від США.

Згодом глава держави натякнув на удари по РФ новою зброєю.